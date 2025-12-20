У 2026 році Casio випустить новий годинник G-Shock у колаборації з Coca-Cola — інсайдер 20.12.2025, 00:11 — Технології&Авто

У 2026 році Casio випустить новий годинник G-Shock у колаборації з Coca-Cola — інсайдер

У мережі з’явилася інформація про нову співпрацю компаній Casio та Coca‑Cola.

За даними інсайдерського профілю @geesgshock в Instagram, у 2026 році планується випуск обмеженої серії годинника G‑Shock GA‑2100CC‑3A, який створено за участі обох компаній.

Модель має отримати дизайн, що відсилає до класичної зеленої скляної пляшки Coca‑Cola.

Що відомо про годинник G-Shock у колаборації з Coca-Cola

Очікується, що новинка матиме восьмикутний корпус моделі GA2100FR-3A , білий логотип Coca‑Cola на циферблаті або ремінці та червоні акценти, що підкреслюють традиційну кольорову гаму бренду Coca‑Cola.

Casio та Coca‑Cola вже співпрацювали у 2023 році, коли були представлені дві моделі: DW5600CC23‑4 у червоному кольорі та DW6900CC23‑3 у зеленому напівпрозорому виконанні.

Обидва годинники постачалися у спеціальній брендованій упаковці та базувалися на стандартних характеристиках серій DW5600 і DW6900. Основна увага тоді приділялася саме дизайну, а не технічним змінам.

Згідно з витоком, дизайн нового годинника буде виконаний у зеленому напівпрозорому варіанті, аналогічному до моделі DW6900CC23‑3, в якій використовувалась смола такого кольору.

На сьогодні про нову колаборацію з Coca‑Cola офіційних підтверджень від Casio поки немає, тому інформація ще потребує додаткового підтвердження.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.