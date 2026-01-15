Політика Трампа тисне на долар: чи варто чекати на гіперінфляцію валюти Сьогодні 17:05 — Валюта

Політика Трампа тисне на долар: чи варто чекати на гіперінфляцію валюти

З моменту вступу Дональда Трампа на президентську посаду в січні 2025 року його публічне протистояння з головою Федеральної резервної системи США Джеромом Пауеллом стало одним із ключових факторів тиску на американський долар. Ринки негативно відреагували на критику незалежності ФРС та загальний вектор фінансово-бюджетної політики нової адміністрації.

Уже з січня 2025 року долар почав слабшати відносно провідних світових валют. За оцінками фінансистів, минулого року американська валюта зазнала найсуттєвішого падіння за останні роки. Основні причини цього тренду безпосередньо або опосередковано пов’язані з політичними рішеннями Білого дому.

У короткостроковій перспективі ініціативи Трампа можуть стимулювати економічне зростання та навіть тимчасово підтримувати курс долара . Водночас у середньостроковому вимірі така політика неминуче веде до розширення бюджетного дефіциту, нарощування державного боргу та збільшення обсягів запозичень Міністерства фінансів США.

Найгірше в його політиці — це тиск на Федеральну резервну систему. Це тому, що для ринків незалежність центробанку, що емітує «валюту-притулок», — головна умова. І в середньостроковій перспективі всі дії Трампа неминуче призведуть до ослаблення долара.

Чи можливий обвал або гіперінфляція долара

Чи варто чекати на гіперінфляцію долара? Однозначно ні. Гіперінфляція — це сотні й тисячі відсотків зростання цін на рік, втрата довіри до валюти, колапс фінансових інститутів. Для США такий сценарій малоймовірний з кількох причин.

По-перше, долар був і продовжує залишатися світовою резервною валютою. Більше половини світових валютних резервів зберігається у доларах. Попит на нього формується не лише економікою США, а й усією глобальною фінансовою системою.

По-друге, ринок держборгу США залишається високоліквідним. Навіть при зростанні боргу США здатні залучати фінансування на ринкових умовах — на відміну від країн, які переживали гіперінфляцію.

І, врешті, не варто забувати про такий фактор, як інституційна стійкість. Федеральна резервна система, судова система, фінансові регулятори та податкова модель США значно сильніша, ніж у державах, де інфляція виходила з-під контролю.

Тож обвал американському долару не загрожує. Однак дешевшати до євро, фунта, японської єни та швейцарського франка в середньостроковій перспективі він буде. Принаймні доти, доки не зміниться господар Овального кабінету та політика, яку він проводить.

