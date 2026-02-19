Подати декларацію з охорони праці тепер можна онлайн у «Дії» Сьогодні 12:21

Нова функція запрацювала на порталі "Дія"

На порталі Дія з’явилася окрема онлайн-послуга для бізнесу — подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Відтепер підприємці можуть оформити документ самостійно, без паперів і зайвого очікування.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Сервіс запущено в межах проєкту «єДозвіл» за підтримки Європейського Союзу (проєкт EU4DigitalUA).

Що змінилося для бізнесу

Раніше реєстрація декларації могла тривати до п’яти днів. Тепер подати її можна онлайн буквально за кілька хвилин.

Послуга також залишається частиною комплексного сервісу «е-Підприємець», але тепер доступна і як окремий інструмент у розділі «Бізнесу» на порталі Дія.

За даними Мінекономіки, лише за 2024 рік було зареєстровано понад 12 тисяч таких декларацій. Це свідчить про те, що сервіс активно використовують і він справді потрібен підприємцям.

Кому потрібна ця декларація

Декларацію відповідності матеріально-технічної бази подають до Держпраці підприємства, які працюють із важкими машинами, механізмами чи обладнанням підвищеної небезпеки.

Раніше через помилки в заповненні документи часто повертали на доопрацювання, і процедуру доводилося починати заново.

Автоматизація процесу перевірки

У новому сервісі реалізовано автоматичну перевірку. Якщо під час заповнення допущено помилку, система одразу її покаже і запропонує виправити. Неправильно оформлену декларацію подати неможливо.

Якщо ж документ прийнятий системою, його вже не повернуть через технічні неточності.

Як подати декларацію

Щоб скористатися послугою, потрібно:

Зайти на портал Дія у розділ «Бізнесу» та обрати реєстрацію декларації відповідності. Натиснути «Подати декларацію» та авторизуватися за допомогою КЕП або Дія.Підпису. Заповнити онлайн-форму, вказавши дані про компанію та об’єкт. Перевірити інформацію та підписати документ електронним підписом.

У підсумку бізнес отримує швидший і зручніший спосіб взаємодії з державою без черг та паперової тяганини.

Як нагадали у Мінекономіки, рішення про запуск єДозволу Уряд ухвалив на засіданні 5 липня 2024 року. Підприємці зможуть швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про підприємство тощо.

