Свириденко відповіла на петицію про підвищення виплат військовим

Казна та Політика
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у відповіді на петицію № 41/009010−25еп від 23 грудня 2025 року щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців повідомила, що нова система контрактів у силах оборони має стати одним із ключових чинників підвищення мотивації особового складу.
Автор петиції пропонує встановити щорічну грошову винагороду за кожен повний рік служби у війні, яка подвоюється щороку:
  • 1-й рік служби — 50 тис. грн;
  • 2-й рік — 100 тис. грн;
  • 3-й рік — 200 тис грн;
  • 4-й рік — 400 тис. грн.

Рівень грошового забезпечення військовослужбовців

За словами глави уряду, мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця Збройних сил України, який безпосередньо виконує бойові завдання, наразі становить понад 50 тис. грн на місяць.
Прем’єр-міністерка наголосила, що безпека і оборона залишаються головним пріоритетом державного бюджету. Усі власні надходження уряд спрямовує на фінансування сил оборони, зокрема на забезпечення озброєнням, військовою технікою та боєприпасами, виплату грошового забезпечення військовим, підтримку їхніх родин, а також на розробку і виробництво власних зразків озброєння, включно з безпілотними системами.

Перехід на контрактну модель комплектування

Крім того, Свириденко повідомила, що Кабінет Міністрів уже подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає перехід сил оборони на комплектування за контрактом шляхом запровадження мотиваційних контрактів.
У відповіді на петицію зазначається, що нова система контрактів має стати основою для підвищення мотивації особового складу, забезпечення стабільності професійної армії та оновлення підходів до мотиваційних виплат для осіб, які укладатимуть контракти відповідно до оновленого законодавства з питань проходження військової служби.

У грудні минулого року уряд затвердив та спрямовував до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців, зокрема гарантовані чіткі терміни служби та підвищення виплат.
Деталі нових контрактів:
  • контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони: ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших;
  • термін контрактів — від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2−5 років;
  • щорічні фінансові бонуси та додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях.
Військовозобов'язанийВійськовослужбовецьВійськова служба
