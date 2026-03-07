У лютому до держбюджету надійшло 222,6 млрд грн Сьогодні 09:05 — Казна та Політика

Держбюджет України

У лютому 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

«Незважаючи на триваючі безпекові ризики та енергетичний терор з боку держави-агресора, початок бюджетного 2026 року характеризується позитивною динамікою доходів, забезпеченою стійкістю національного бізнесу та системною фінансовою підтримкою міжнародних партнерів», — йдеться в повідомленні.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 91 млрд грн, зокрема:

31,4 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23,5 млрд грн — податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано — 16,2 млрд грн);

14,9 млрд грн — акцизний податок;

13,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

5,9 млрд грн — рентна плата;

63,8 млрд грн — платежі від Держмитслужби.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в лютому цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 62,9 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками лютого 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, 50,9 млрд грн (станом на 27 лютого) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

