0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Технології&Авто
690
13 найгірших смартфонів в історії (фото)
13 найгірших смартфонів в історії (фото)
За останнє десятиліття індустрія смартфонів вийшла на пік розвитку: флагманські моделі стають все досконалішими й навіть невеликі бренди навчилися випускати дійсно якісні девайси. Однак цей прогрес став можливим завдяки болючим урокам минулого.
Оглядачі видання BGR склали рейтинг з 13 найневдаліших смартфонів за всю історію. До списку потрапили як старі культові провали, так і відносно свіжі моделі, що не виправдали очікувань ринку.

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Флагман запам’ятався масовими випадками загоряння акумуляторів, що призвело до глобального відкликання і заборони використання в літаках. Цей скандал став одним з найдорожчих в історії мобільної індустрії і серйозно вдарив по репутації Samsung.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

BlackBerry Storm (2008)

Смартфон не зміг конкурувати з iPhone: повільна сенсорна клавіатура, баги, відсутність Wi-Fi. Це стало початком падіння BlackBerry, символізуючи нездатність компанії адаптуватися до сенсорних інтерфейсів після фізичної клавіатури.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Nokia Lumia 900 (2012)

Смартфон мав якісний дизайн і відмінну збірку, проте був обмежений нерозвиненою екосистемою Windows Phone. Відсутність популярних застосунків та відмова Microsoft підтримувати ОС зробили покупку безглуздою.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Samsung Galaxy Fold (2019)

Перший складаний смартфон Samsung став символом того, як не треба робити гнучкі дисплеї: екран ламався вже після зняття захисної плівки, а шарнір пропускав бруд і пил. Незважаючи на інноваційність, пристрій показав, що ринок ще не готовий до таких форм-факторів.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Amazon Fire Phone (2014)

Amazon зробила ставку на фірмові сервіси і 3D-інтерфейс, але смартфон виявився занадто дорогим і обмеженим. Відсутність Google-сервісів і ексклюзивність для одного оператора остаточно відлякали покупців.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

HTC Evo 3D (2011)

Ідея 3D-екрану без окулярів виглядала ефектно на папері, але на практиці викликала втому очей і не мала корисного контенту. Слабка батарея і посередня камера поглибили провал.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

RED Hydrogen One (2018)

Наддорогой смартфон ($1300) від виробника кінокамер просто не виправдав очікувань: «голографічний» дисплей виглядав сумнівно, а обіцяні модульні кріплення для камери так і не з’явилися. За космічну ціну користувач отримував звичайний Android-смартфон.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Kyocera Echo (2011)

Подвійний екран був інновацією, проте Android того часу не був готовий до такого формату. Телефон працював повільно, швидко розряджався і виявився незручним у повсякденному використанні.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Solana Saga (2023)

Криптосмартфон був першим у своєму роді, роблячи акцент на Web3 і блокчейн-функціях, але для більшості користувачів вони виявилися марними. По суті, це був переоцінений Android-телефон за $1000 без помітних апаратних переваг.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Palm Phone (2018)

Мініатюрний смартфон позиціонувався як компаньйон основного «великого» смартфона, але маленький екран, слабкий акумулятор і залежність від іншого пристрою робили його вкрай непрактичним.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

iPhone 6 (2014)

Незважаючи на комерційний успіх, модель стала відомою через скандал Bendgate: корпус легко гнувся при носінні в кишені, що викликало хвилю критики і мемів. Ситуацію погіршило те, що Apple знала, що iPhone 6 і 6 Plus гнуться набагато легше, ніж попередні моделі, але все одно схвалила дизайн.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

iPhone 16e (2025)

Модель викликала критику через застарілий дизайн, великий виріз та слабкі камери при високій ціні. Експерти називають пристрій прикладом невдалого позиціювання всередині лінійки Apple.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)

Escobar Fold (2019−2020)

Цей «смартфон» увійшов в історію як шахрайський проект: компанія брата Пабло Ескобара наклеювала фірмовий логотип на б/у телефони Galaxy Fold і надсилала їх відомим блогерам. Звичайним же покупцям відправляли порожні коробки або книги.
13 найгірших смартфонів в історії (фото)
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems