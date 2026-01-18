13 найгірших смартфонів в історії (фото) 18.01.2026, 00:10 — Технології&Авто

За останнє десятиліття індустрія смартфонів вийшла на пік розвитку: флагманські моделі стають все досконалішими й навіть невеликі бренди навчилися випускати дійсно якісні девайси. Однак цей прогрес став можливим завдяки болючим урокам минулого.

Оглядачі видання BGR склали рейтинг з 13 найневдаліших смартфонів за всю історію. До списку потрапили як старі культові провали, так і відносно свіжі моделі, що не виправдали очікувань ринку.

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Флагман запам’ятався масовими випадками загоряння акумуляторів, що призвело до глобального відкликання і заборони використання в літаках. Цей скандал став одним з найдорожчих в історії мобільної індустрії і серйозно вдарив по репутації Samsung.

BlackBerry Storm (2008)

Смартфон не зміг конкурувати з iPhone: повільна сенсорна клавіатура, баги, відсутність Wi-Fi. Це стало початком падіння BlackBerry, символізуючи нездатність компанії адаптуватися до сенсорних інтерфейсів після фізичної клавіатури.

Nokia Lumia 900 (2012)

Смартфон мав якісний дизайн і відмінну збірку, проте був обмежений нерозвиненою екосистемою Windows Phone. Відсутність популярних застосунків та відмова Microsoft підтримувати ОС зробили покупку безглуздою.

Samsung Galaxy Fold (2019)

Перший складаний смартфон Samsung став символом того, як не треба робити гнучкі дисплеї: екран ламався вже після зняття захисної плівки, а шарнір пропускав бруд і пил. Незважаючи на інноваційність, пристрій показав, що ринок ще не готовий до таких форм-факторів.

Amazon Fire Phone (2014)

Amazon зробила ставку на фірмові сервіси і 3D-інтерфейс, але смартфон виявився занадто дорогим і обмеженим. Відсутність Google-сервісів і ексклюзивність для одного оператора остаточно відлякали покупців.

HTC Evo 3D (2011)

Ідея 3D-екрану без окулярів виглядала ефектно на папері, але на практиці викликала втому очей і не мала корисного контенту. Слабка батарея і посередня камера поглибили провал.

RED Hydrogen One (2018)

Наддорогой смартфон ($1300) від виробника кінокамер просто не виправдав очікувань: «голографічний» дисплей виглядав сумнівно, а обіцяні модульні кріплення для камери так і не з’явилися. За космічну ціну користувач отримував звичайний Android-смартфон.

Kyocera Echo (2011)

Подвійний екран був інновацією, проте Android того часу не був готовий до такого формату. Телефон працював повільно, швидко розряджався і виявився незручним у повсякденному використанні.

Solana Saga (2023)

Криптосмартфон був першим у своєму роді, роблячи акцент на Web3 і блокчейн-функціях, але для більшості користувачів вони виявилися марними. По суті, це був переоцінений Android-телефон за $1000 без помітних апаратних переваг.

Palm Phone (2018)

Мініатюрний смартфон позиціонувався як компаньйон основного «великого» смартфона, але маленький екран, слабкий акумулятор і залежність від іншого пристрою робили його вкрай непрактичним.

iPhone 6 (2014)

Незважаючи на комерційний успіх, модель стала відомою через скандал Bendgate: корпус легко гнувся при носінні в кишені, що викликало хвилю критики і мемів. Ситуацію погіршило те, що Apple знала, що iPhone 6 і 6 Plus гнуться набагато легше, ніж попередні моделі, але все одно схвалила дизайн.

iPhone 16e (2025)

Модель викликала критику через застарілий дизайн, великий виріз та слабкі камери при високій ціні. Експерти називають пристрій прикладом невдалого позиціювання всередині лінійки Apple.

Escobar Fold (2019−2020)

Цей «смартфон» увійшов в історію як шахрайський проект: компанія брата Пабло Ескобара наклеювала фірмовий логотип на б/у телефони Galaxy Fold і надсилала їх відомим блогерам. Звичайним же покупцям відправляли порожні коробки або книги.

