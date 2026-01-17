0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung Wallet отримав підтримку цифрового ключа для автомобілів Toyota

Технології&Авто
25
Samsung Wallet отримав підтримку цифрового ключа для автомобілів Toyota
Samsung Wallet отримав підтримку цифрового ключа для автомобілів Toyota
Компанія Samsung розширює підтримку функції цифрового ключа в застосунку Samsung Wallet для автомобілів Toyota. Починаючи з січня 2026 року, нова можливість буде доступною для окремих моделей Toyota.
Про це пише Sammobile.

Які авто Toyota отримають цифровий ключ

Першим автомобілем, що підтримуватиме цифровий ключ, буде RAV4 2026 року випуску. Надалі функція пошириться й на інші моделі бренду протягом року.
Читайте також
На початковому етапі цифровий ключ для Toyota працюватиме на ринках США, Канади та Мексики.
Європейські користувачі отримають доступ до цієї функції пізніше, відповідно до графіка виходу нових моделей Toyota у 2026 році.
Ключ у Samsung Wallet відповідає стандарту безпеки EAL6+ і підтримує технології UWB та NFC. Смартфони Galaxy з UWB забезпечують додаткові можливості, зокрема безконтактний доступ до автомобіля.
Ключі можна буде передавати членам родини чи довіреним особам, а також відкликати доступ у будь-який момент.
Читайте також
У випадку втрати або крадіжки пристрою користувачі можуть заблокувати чи видалити ключ через сервіс Samsung Find.
Samsung поступово розширює перелік автовиробників, що підтримують функцію цифрового ключа. У грудні 2025 року компанія додала автомобілі Rivian та Porsche, а на початку того року підтримку отримали моделі BYD.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems