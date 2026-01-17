Samsung Wallet отримав підтримку цифрового ключа для автомобілів Toyota Сьогодні 06:15 — Технології&Авто

Samsung Wallet отримав підтримку цифрового ключа для автомобілів Toyota

Компанія Samsung розширює підтримку функції цифрового ключа в застосунку Samsung Wallet для автомобілів Toyota. Починаючи з січня 2026 року, нова можливість буде доступною для окремих моделей Toyota.

Про це пише Sammobile.

Які авто Toyota отримають цифровий ключ

Першим автомобілем, що підтримуватиме цифровий ключ, буде RAV4 2026 року випуску. Надалі функція пошириться й на інші моделі бренду протягом року.

Читайте також Porsche планує зробити ключ до автомобіля цифровим: як це працюватиме

На початковому етапі цифровий ключ для Toyota працюватиме на ринках США, Канади та Мексики.

Європейські користувачі отримають доступ до цієї функції пізніше, відповідно до графіка виходу нових моделей Toyota у 2026 році.

Ключ у Samsung Wallet відповідає стандарту безпеки EAL6+ і підтримує технології UWB та NFC. Смартфони Galaxy з UWB забезпечують додаткові можливості, зокрема безконтактний доступ до автомобіля.

Ключі можна буде передавати членам родини чи довіреним особам, а також відкликати доступ у будь-який момент.

Читайте також Toyota кидає виклик Ferrari та Bentley і виходить в ультралюкс

У випадку втрати або крадіжки пристрою користувачі можуть заблокувати чи видалити ключ через сервіс Samsung Find.

Samsung поступово розширює перелік автовиробників, що підтримують функцію цифрового ключа. У грудні 2025 року компанія додала автомобілі Rivian та Porsche, а на початку того року підтримку отримали моделі BYD.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.