Чи враховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю Сьогодні 09:17 — Особисті фінанси

Чи враховується до страхового стажу догляд за дитиною з інвалідністю

Один із непрацюючих працездатних батьків, який доглядає за дитиною з інвалідністю чи тяжко хворою дитиною без офіційно встановленої інвалідності та отримує відповідну допомогу, вважається застрахованою особою.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Згідно зі статтею 14 зазначеного Закону, страхувальником у такому випадку виступає орган, який виплачує допомогу, надбавку чи компенсацію за догляд.

Саме цей орган сплачує єдиний внесок за особу, яка здійснює догляд, та подає відповідну звітність до Реєстру застрахованих осіб.

Перiод догляду за дитиною з інвалідністю зараховується до страхового стажу, якщо особа:

є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

не працює в такий період;

отримує допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства (наприклад, допомогу на догляд за особою з інвалідністю з дитинства та дитиною з інвалідністю до 18 років, державну соціальну допомогу на догляд, компенсацію фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.