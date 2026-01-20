0 800 307 555
Стало відомо, куди спрямують податки на прибуток банків за 2026 рік

Казна та Політика
415
куди спрямують податки на прибуток за 2026 рік
З 1 січня 2026 року для банківського сектору в Україні запроваджено нові податкові умови. Вони стосуються як ставки податку на прибуток, так і порядку врахування збитків минулих років під час оподаткування.
То ж в 2026 році частина податку на прибуток, який сплачують банки, матиме цільове призначення.
Відповідно до статті 26 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» 50% від сум надходжень податку на прибуток банків за 2026 звітний рік зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету.
Про це повідомляє ДПС.

Куди підуть кошти

Ці кошти спрямують на реалізацію публічного інвестиційного проєкту з придбання пасажирських вагонів.
У зв’язку з цим Казначейством додатково відкрито нові бюджетні рахунки за кодом класифікації доходів бюджету:
  • 11020602 — «Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, що сплачується за податковий (звітний) період 2026 року».
Для сплати податку на прибуток банків за податкові (звітні) періоди до 2026 року продовжують діяти раніше відкриті рахунки за кодом:
  • 11020600 — «Податок на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України».
Нагадаємо, базова ставка податку на прибуток для банків із 1 січня 2026 року встановлена на рівні 50%. Така сама ставка застосовується протягом 2026 року і до дивідендів, які виплачуються банками.
За результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не мають права враховувати збитки минулих років при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
Раніше, у грудні 2025 року Finance.ua писав, що президент України підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Окрім зміни ставки податку на прибуток для банків, закон передбачає низку інших новацій.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиБанки України
