У січні 2026 року товарообіг України склав $9,9 млрд

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд
Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,4 млрд, що становить 66% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2026 року склало 0,50 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

  • Китай — $1,9 млрд;
  • Туреччина — $703 млн;
  • Польща — $623 млн.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі — на $358 млн;
  • Туреччини — на $276 млн;
  • Італії — на $232 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,8 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні — $1,1 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,6 млрд грн, що складає 43% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — $869 млн при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,1 млрд грн, що складає 11% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $2 млрд;
  • метали та вироби з них — $286 млн;
  • машини, устаткування та транспорт — $253 млн.
У січні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 187,1 млн грн.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems