У січні 2026 року товарообіг України склав $9,9 млрд

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,4 млрд, що становить 66% загальних обсягів імпортованих товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2026 року склало 0,50 дол/кг.

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $1,9 млрд;

Туреччина — $703 млн;

Польща — $623 млн.

Експортували з України найбільше до:

Польщі — на $358 млн;

Туреччини — на $276 млн;

Італії — на $232 млн.

У загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,8 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів;

паливно-енергетичні — $1,1 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,6 млрд грн, що складає 43% надходжень митних платежів;



продукція хімічної промисловості — $869 млн при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,1 млрд грн, що складає 11% надходжень митних платежів.



До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $2 млрд;

метали та вироби з них — $286 млн;



машини, устаткування та транспорт — $253 млн.



У січні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 187,1 млн грн.

