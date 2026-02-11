У січні 2026 року товарообіг України склав $9,9 млрд
Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували — на $3,2 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $4,4 млрд, що становить 66% загальних обсягів імпортованих товарів.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні 2026 року склало 0,50 дол/кг.
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
- Китай — $1,9 млрд;
- Туреччина — $703 млн;
- Польща — $623 млн.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі — на $358 млн;
- Туреччини — на $276 млн;
- Італії — на $232 млн.
У загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 14,8 млрд грн, що складає 24% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні — $1,1 млрд при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 26,6 млрд грн, що складає 43% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — $869 млн при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 7,1 млрд грн, що складає 11% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари — $2 млрд;
- метали та вироби з них — $286 млн;
- машини, устаткування та транспорт — $253 млн.
У січні 2026 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 187,1 млн грн.
