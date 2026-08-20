Мінцифри готує Дія. Invest для залучення інвестицій Сьогодні 10:04

Залучення інвесторів

Міністерство цифрової трансформації готується запустити новий механізм для інвестицій у компанії-резиденти Дія.City. Проєкт матиме назву Дія. City Invest, або Дія. Invest, і спочатку буде розрахований на український капітал. Надалі його планують розширити й для іноземних інвесторів.

Про це під час Global Tech Kharkiv 2026 заявила міністерка цифрової трансформації України Оксана Ферчук, повідомляє видання mind.

Чому це важливо

За словами міністерки, Дія. City має постійно розвиватися та пропонувати нові можливості для технологічного бізнесу.

«Якщо продукт не міняється — він помирає. Тому і наш продукт у вигляді Дія. City повинен розвиватися. Ми маємо думати, де нам стати кращими, ширшими, цікавішими й створити нові можливості для інвестицій», — сказала Ферчук.

Одним із наступних напрямів розвитку має стати саме новий інвестиційний механізм для резидентів Diia.City.

«Цей проєкт має назву Дія. City Invest або Дія.Invest. Перший етап — це будуть інвестиції українських грошей. Вони є, ми це відчуваємо, ми це бачимо. Наступний етап — забезпечити інвестиції і закордонних грошей. Це непросто, але це треба робити, якщо ми хочемо розвиватися далі», — наголосила міністерка.

Diia. City продовжує зростати під час війни

Ферчук також заявила, що технологічний сектор демонструє стійкість навіть в умовах повномасштабної війни. Кількість резидентів Diia. City, як і суми сплачених ними податків, продовжує збільшуватися.

«Війна, люди виїжджають за кордон, бізнеси закриваються, але резиденти Дія. City зростають із 2022 року кожного року. Податки від резидентів Дія. City з 2022 року зростають удвічі щороку. Це демонстрація того, наскільки це успішний підхід», — зазначила вона.

Окремо міністерка повідомила, що Мінцифри хоче обговорити з бізнесом, яка саме підтримка потрібна технологічним компаніям, що працюють у прифронтових регіонах. За її словами, міністерство не планує самостійно визначати необхідні інструменти без консультацій із самими підприємцями.

«Я хочу подивитись і запитати саме компанії, які працюють на прифронтових територіях, що вам треба та чого не вистачає. Я готова слухати вас. Мені цікаво, що у вас болить і які у вас є ідеї, яким чином ми можемо рухатися активніше», — підсумувала Ферчук.

Нагадаємо, Дія. City — це спеціальний правовий та податковий простір для технологічних та IT-компаній в Україні. Для резидентів Дія. City діють спеціальні податки:

5% ПДФО;

ЄСВ 22% від мінімальної зарплати;

5% військовий збір.

Корпоративний податок — 9% на «виведений капітал» або 18% на прибуток.

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