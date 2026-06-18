Податкові надходження від резидентів Дія. City зросли на 77% Сьогодні 07:11 — Казна та Політика

Наразі для компаній-резидентів Дія.City передбачені спеціальні податкові умови

За січень-травень 2026 року резиденти спеціального правового та податкового простору Дія. City сплатили до державного бюджету 23,7 млрд грн податків. Це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба Дія.City.

За її даними, за перші п’ять місяців 2025 року компанії-резиденти перерахували до бюджету 13,4 млрд грн податків.

У Дія. City зазначають, що чинні умови роботи є одними з найконкурентніших у Європі та світі. Резиденти простору отримують не лише спеціальний податковий режим, а й інструменти для масштабування бізнесу, розвитку інноваційних продуктів та залучення інвестицій.

Які податкові умови діють для резидентів Дія. City

Наразі для компаній-резидентів Дія. City передбачені такі податкові умови:

податки на працю — 5% податку на доходи фізичних осіб, 5% військового збору та 22% єдиного соціального внеску від розміру мінімальної заробітної плати;

корпоративне оподаткування — 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Дія. City об’єднує понад 4300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-фахівців. За перші чотири місяці 2026 року резиденти сплатили 17,3 млрд грн податків. Найбільше компаній-резидентів Дія. City зареєстровано:

у Києві — 2 376;

на Львівщині — 561;

на Дніпропетровщині — 248;

на Харківщині — 197;

на Київщині — 188.

За роки роботи змінився профіль компаній, які вступають до простору. Якщо у 2022 році серед нових учасників переважали вже сформовані зрілі бізнеси, і лише третина з них працювали менше року до приєднання, то нині ситуація інша. Зараз 87% нових резидентів — це новостворені компанії.

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