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Податкові надходження від резидентів Дія. City зросли на 77%

Казна та Політика
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Наразі для компаній-резидентів Дія.City передбачені спеціальні податкові умови
Наразі для компаній-резидентів Дія.City передбачені спеціальні податкові умови
За січень-травень 2026 року резиденти спеціального правового та податкового простору Дія. City сплатили до державного бюджету 23,7 млрд грн податків. Це на 77% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила пресслужба Дія.City.
За її даними, за перші п’ять місяців 2025 року компанії-резиденти перерахували до бюджету 13,4 млрд грн податків.
У Дія. City зазначають, що чинні умови роботи є одними з найконкурентніших у Європі та світі. Резиденти простору отримують не лише спеціальний податковий режим, а й інструменти для масштабування бізнесу, розвитку інноваційних продуктів та залучення інвестицій.

Які податкові умови діють для резидентів Дія. City

Наразі для компаній-резидентів Дія. City передбачені такі податкові умови:
  • податки на працю — 5% податку на доходи фізичних осіб, 5% військового збору та 22% єдиного соціального внеску від розміру мінімальної заробітної плати;
  • корпоративне оподаткування — 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Дія. City об’єднує понад 4300 компаній, у яких працюють більш як 169 тис. ІТ-фахівців. За перші чотири місяці 2026 року резиденти сплатили 17,3 млрд грн податків. Найбільше компаній-резидентів Дія. City зареєстровано:
  • у Києві — 2 376;
  • на Львівщині — 561;
  • на Дніпропетровщині — 248;
  • на Харківщині — 197;
  • на Київщині — 188.
За роки роботи змінився профіль компаній, які вступають до простору. Якщо у 2022 році серед нових учасників переважали вже сформовані зрілі бізнеси, і лише третина з них працювали менше року до приєднання, то нині ситуація інша. Зараз 87% нових резидентів — це новостворені компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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