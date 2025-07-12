Xiaomi випустила доступні аудіоокуляри з автономністю до 11 днів (фото) — Finance.ua

Xiaomi випустила доступні аудіоокуляри з автономністю до 11 днів (фото) 12.07.2025, 02:11 — Технології&Авто

Xiaomi випустила доступні аудіоокуляри з автономністю до 11 днів (фото)

Компанія Xiaomi презентувала на світовому ринку нові Smart Audio Glasses — розумні окуляри з функцією Bluetooth-навушників.

Модель вирізняється невисокою ціною, достатньою автономністю та широкими аудіоможливостями.

Читайте також Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують

Окуляри Smart Audio Glasses позиціонуються як альтернатива Bluetooth-навушникам з відкритим типом звучання.

Вони оснащені ультразвуковими динаміками SLS0820, а також алгоритмом звукового резонатора.

Це дозволяє забезпечити насичене звучання з глибокими басами і чіткими високими частотами.

Пристрій також підтримує алгоритми шумозаглушення для покращення якості голосу під час дзвінків.

Заявлена автономність — до 11 днів у режимі очікування, до 10 годин в режимі прослуховування музики та до 7 годин в режимі телефонних розмов.

Загальний час використання окулярів становить близько 24 годин.

Заряджання здійснюється за допомогою магнітного кабелю, схожого на ті, що використовуються в розумних годинниках. Час повного заряджання — 2 години.

Серед конструктивних переваг — знімна шарнірна система, що дозволяє змінювати оправу, сенсорне керування, регульовані носові упори та захист від пилу і вологи за стандартом IP54.

Також передбачено функцію захисту від витоку звуку, що покращує конфіденційність використання в публічних місцях.

Окуляри працюють зі смартфонами на базі Android 10 або iOS 13 і вище. На AliExpress ціна пристрою близько $87.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.