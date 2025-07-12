Xiaomi випустила доступні аудіоокуляри з автономністю до 11 днів (фото) — Finance.ua

Xiaomi випустила доступні аудіоокуляри з автономністю до 11 днів (фото)
Компанія Xiaomi презентувала на світовому ринку нові Smart Audio Glasses — розумні окуляри з функцією Bluetooth-навушників.
Модель вирізняється невисокою ціною, достатньою автономністю та широкими аудіоможливостями.
Окуляри Smart Audio Glasses позиціонуються як альтернатива Bluetooth-навушникам з відкритим типом звучання.
Вони оснащені ультразвуковими динаміками SLS0820, а також алгоритмом звукового резонатора.
Це дозволяє забезпечити насичене звучання з глибокими басами і чіткими високими частотами.
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Пристрій також підтримує алгоритми шумозаглушення для покращення якості голосу під час дзвінків.
Заявлена автономність — до 11 днів у режимі очікування, до 10 годин в режимі прослуховування музики та до 7 годин в режимі телефонних розмов.
Загальний час використання окулярів становить близько 24 годин.
Заряджання здійснюється за допомогою магнітного кабелю, схожого на ті, що використовуються в розумних годинниках. Час повного заряджання — 2 години.
Серед конструктивних переваг — знімна шарнірна система, що дозволяє змінювати оправу, сенсорне керування, регульовані носові упори та захист від пилу і вологи за стандартом IP54.
Також передбачено функцію захисту від витоку звуку, що покращує конфіденційність використання в публічних місцях.
Окуляри працюють зі смартфонами на базі Android 10 або iOS 13 і вище. На AliExpress ціна пристрою близько $87.
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