Скільки триває пошук нової роботи в ІТ — дослідження

Майже половина айтівців змушена знижувати зарплатні очікування при пошуку роботи
Більшість айтівців в Україні та за кордоном вважають, що зараз знайти роботу в IT важко. У середньому пошук нової роботи триває близько трьох-чотирьох місяців, а майже половина кандидатів змушена знижувати зарплатні очікування.
Про це свідчить опитування Dou.

Скільки триває пошук нової роботи

Для типового айтівця пошук роботи протягом останнього року тривав близько 11 тижнів (медіана) — і в Україні, і за кордоном.
Середня тривалість при цьому помітно вища: 15 тижнів в Україні та 18 тижнів за кордоном. Це означає, що частина фахівців шукала роботу значно довше за типового пошукача.
Порівняно з 2025 роком, середній час пошуку в Україні майже не змінився. За кордоном він зріс: 16 тижнів торік проти 18 тижнів нині.
Найдовше в Україні роботу шукали Artist / Animator і Leadership — по 21 тижню за медіаною, майже вдвічі довше за типовий показник у 11 тижнів.
Найшвидше нову роботу знаходили:
  • AI / ML / Data Engineering;
  • аналітики;
  • DevOps / SRE;
  • Recruitment;
  • Support / Customer Success;
  • SysAdmin.
Для цих спеціалістів пошук тривав у середньому близько п’яти тижнів.
За кордоном швидше за інших знаходили роботу аналітики (медіана — 5 тижнів) і DevOps / SRE (медіана — 8 тижнів).

Чи доводилося знижувати зарплатні очікування

Як і торік, велика частка пошукачів знижувала зарплатні очікування. В Україні це зробили 44% тих, хто шукав роботу, за кордоном — 43%. Фахівці різних тайтлів робили це приблизно однаково часто: від інтернів/джуніорів (42%) до сеньйорів (46%).
Найчастіше зарплатні очікування знижували фахівці з HR / Learning & Development, Graphic / Motion / Web Design та QA: у цих групах це зробила щонайменше половина пошукачів.
Найрідше на зниження очікувань погоджувалися AI / ML / Data Engineering, SysAdmin / Infrastructure Engineer та DevOps / SRE.
Серед розробників 46% знижували очікувану зарплату — це близько до середнього показника у вибірці.
Чи знижували айтівці зарплатні очікування, Інфографіка: Dou

Що важливо при виборі роботодавця

Вибір нового місця роботи найчастіше визначають три фактори: розмір фінансової компенсації (71%), можливість працювати віддалено (51%) та цікаві задачі, професійний і кар’єрний ріст (41%).
Брак віддалених вакансій може сповільнювати найм. Серед тих, хто шукає роботу і ще не знайшов, 57% назвали ремоут важливим для себе. Серед тих, хто шукав і знайшов, таких менше — 48%.

Чи важко зараз знайти нову роботу

Переважна більшість айтівців і в Україні (68%), і за кордоном (73%) вважають, що зараз знайти роботу в IT важко. Лише 13% в Україні та 11% за кордоном думають, що це легко.
Серед основних проблем кандидати називають:
  • відсутність відповіді від компаній після етапів відбору;
  • високу конкуренцію;
  • невелику кількість вакансій;
  • тривалий процес найму;
  • вимоги працювати з офісу.
Найважче шукати роботу фахівцям з Game / Level design, UI/UX, Artist/Animator, Graphic / Motion / Web Design, QA та адміністративних ролей. У цих групах найчастіше кажуть, що знайти роботу зараз досить або дуже важко.
Серед розробників лише 11% вважають, що зараз знайти роботу легко, а 71% — що важко.
Найкраще ситуацію оцінюють фахівці з AI / ML / Data Science / Data Engineering: вони найчастіше кажуть, що шукати роботу легко, і найрідше — що важко.
Раніше Finance.ua писав, що у другому півріччі 2025 року роботу змінили 19% українських айтівців. Серед тих, хто змінив місце роботи, 67% отримали вищу зарплату. Для 17% рівень доходу не змінився, а ще 16% після переходу почали заробляти менше.
За матеріалами:
Dou
