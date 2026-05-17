Porsche закриває три дочірні компанії та скорочує працівників

Автовиробник Porsche AG оголосила про масштабну стратегічну реорганізацію, в межах якої планується закриття трьох дочірніх компаній — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH та Cetitec GmbH.
Рішення ухвалене виконавчою та наглядовою радами компанії.
У межах реструктуризації компанія зосереджується на основному автомобільному бізнесі, переглядаючи інвестиції у суміжні технологічні напрями.
Керівництво Porsche зазначає, що змінені ринкові умови та стратегічні пріоритети зробили окремі проєкти економічно недоцільними.
Закриття підрозділів торкнеться понад 500 співробітників. Найменший підрозділ Cellforce Group, що займався розробкою акумуляторних технологій, припиняється через відсутність довгострокової перспективи.