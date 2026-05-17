Porsche закриває три дочірні компанії та скорочує працівників Сьогодні 02:17 — Фондовий ринок

Porsche закриває три дочірні компанії

Автовиробник Porsche AG оголосила про масштабну стратегічну реорганізацію, в межах якої планується закриття трьох дочірніх компаній — Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH та Cetitec GmbH.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Читайте також Porsche назавжди зупинить виробництво найдешевшої моделі

Рішення ухвалене виконавчою та наглядовою радами компанії.

У межах реструктуризації компанія зосереджується на основному автомобільному бізнесі, переглядаючи інвестиції у суміжні технологічні напрями.

Керівництво Porsche зазначає, що змінені ринкові умови та стратегічні пріоритети зробили окремі проєкти економічно недоцільними.

Закриття підрозділів торкнеться понад 500 співробітників. Найменший підрозділ Cellforce Group, що займався розробкою акумуляторних технологій, припиняється через відсутність довгострокової перспективи.

Читайте також Porsche повністю виходить із Bugatti та Rimac за понад 1 млрд євро

У компанії Porsche eBike Performance GmbH згортання пов’язують зі зміною ринку електровелосипедів, а Cetitec GmbH — зі скороченням попиту на відповідні програмні рішення.

У компанії наголошують, що реорганізація є частиною загальної стратегії підвищення ефективності та концентрації ресурсів на ключових напрямах бізнесу.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.