«Нові реалії, спровоковані війною в Ірані»: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку

Попит на валюту знижується
Минулого тижня Національний банк зменшив обсяг валютних інтервенцій, хоча їхній рівень залишився відносно високим. Водночас регулятор продовжив політику зміцнення гривні.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Обсяги інтервенцій

Національний банк продовжив минулого тижня активно продавати валюту, однак загальний обсяг інтервенцій суттєво скоротився до $888 млн. Це майже аналогічно середньотижневому цьогорічному обсягу інтервенцій і на третину менше від цьогорічного максимуму, встановленого в середині березня.
Всього за перший квартал 2026 року інтервенції НБУ склали $11.5 млрд, що на $2.1 млрд або 22% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли НБУ продавав у середньому по $750 млн на тиждень.

Ситуація на міжбанківському ринку

Паралельно НБУ продовжував поступово посилювати гривню, встановивши офіційний курс гривні в п’ятницю на рівні 43.65 грн/$. Водночас міжбанківський ринок закрився минулого тижня котируваннями, близькими до 43.5 грн/$.
Відбувалося все це на тлі суттєвого зменшення попиту на валюту як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті. Чиста купівля валюти клієнтами банків (юрособами) впала більше ніж на третину. Також зменшилася чиста купівля валюти і в роздрібному сегменті. Відповідно загальний дефіцит валюти зменшився на третину до $630 млн.
Чиста купівля валюти клієнтами банків впала більше ніж на третину, icu.ua

Оцінка ICU

За оцінками ICU, Національному банку вдалося задовольнити попит та зменшити занепокоєння як населення, так і учасників міжбанківського ринку.
Аналітики звертають увагу, що чи не вперше чиста купівля валюти населенням на початку місяця не збільшувалася, а навпаки зменшилася. Ситуація на валютному ринку увійшла у нові реалії, спровоковані війною в Ірані, і інтервенції НБУ ще певний час можуть значно перевищувати обсяги інтервенцій в аналогічний період попереднього року.
«Схоже, що НБУ залишається готовим витрачати резерви в обсягах, що тримають курс нижче за 44 грн/$», — додали експерти.
Як раніше писав Finance.ua з посиланням на аналітиків ICU, від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$. В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначали експерти.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
