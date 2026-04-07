«Нові реалії, спровоковані війною в Ірані»: аналітики розповіли, що відбувається на валютному ринку
Минулого тижня Національний банк зменшив обсяг валютних інтервенцій, хоча їхній рівень залишився відносно високим. Водночас регулятор продовжив політику зміцнення гривні.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
Обсяги інтервенцій
Національний банк продовжив минулого тижня активно продавати валюту, однак загальний обсяг інтервенцій суттєво скоротився до $888 млн. Це майже аналогічно середньотижневому цьогорічному обсягу інтервенцій і на третину менше від цьогорічного максимуму, встановленого в середині березня.
Всього за перший квартал 2026 року інтервенції НБУ склали $11.5 млрд, що на $2.1 млрд або 22% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли НБУ продавав у середньому по $750 млн на тиждень.
Ситуація на міжбанківському ринку
Паралельно НБУ продовжував поступово посилювати гривню, встановивши офіційний курс гривні в п’ятницю на рівні 43.65 грн/$. Водночас міжбанківський ринок закрився минулого тижня котируваннями, близькими до 43.5 грн/$.
Відбувалося все це на тлі суттєвого зменшення попиту на валюту як на міжбанківському ринку, так і в роздрібному сегменті. Чиста купівля валюти клієнтами банків (юрособами) впала більше ніж на третину. Також зменшилася чиста купівля валюти і в роздрібному сегменті. Відповідно загальний дефіцит валюти зменшився на третину до $630 млн.
Оцінка ICU
За оцінками ICU, Національному банку вдалося задовольнити попит та зменшити занепокоєння як населення, так і учасників міжбанківського ринку.
Аналітики звертають увагу, що чи не вперше чиста купівля валюти населенням на початку місяця не збільшувалася, а навпаки зменшилася. Ситуація на валютному ринку увійшла у нові реалії, спровоковані війною в Ірані, і інтервенції НБУ ще певний час можуть значно перевищувати обсяги інтервенцій в аналогічний період попереднього року.
«Схоже, що НБУ залишається готовим витрачати резерви в обсягах, що тримають курс нижче за 44 грн/$», — додали експерти.
Як раніше писав Finance.ua з посиланням на аналітиків ICU, від початку року гривня вже девальвувала приблизно на 4%, що суттєво контрастує з мінімальними коливаннями минулого року. Це створює підстави очікувати подальших дій, спрямованих на зниження панічних настроїв і утримання офіційного курсу гривні нижче позначки 44 грн/$. В ICU зберігають прогноз курсу гривні на кінець року на рівні близько 45 грн/$. «Навіть, якщо ми не праві й гривня девальвує більше, ризики девальвації понад 15% наразі виглядають малореалістичними», — зазначали експерти.
📢 InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.
