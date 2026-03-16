У Китаї створили першу повністю автономну ШІ-лікарню

Agent Hospital працює лише у форматі симуляції

У Китаї представили першу у світі повністю автономну лікарню на основі штучного інтелекту — Agent Hospital. У цьому цифровому середовищі ШІ не лише консультує пацієнтів, а й самостійно проводить діагностику, призначає лікування та керує всім процесом медичної допомоги.

Про це пише Hospitals Management

Проєкт розробили дослідники з Університету Цінхуа, які використали великі мовні моделі для моделювання реальних клінічних процесів.

Як працює цифрова лікарня

Станом на березень 2026 року система включає 14 ШІ-лікарів і 4 ШІ-агенти-медсестри, які можуть автономно опрацьовувати медичні випадки.

За даними дослідників, точність роботи системи на медичному наборі даних MedQA становить 93,06%.

При цьому ШІ здатний проаналізувати понад 10 тис. віртуальних випадків за кілька днів — на такий обсяг роботи лікарям знадобилося б приблизно два роки.

До 42 лікарів-алгоритмів

У перспективі система може об’єднати до 42 ШІ-лікарів, які охоплюватимуть 21 медичну спеціальність та працюватимуть із понад 300 захворюваннями.

Усі агенти взаємодіють у єдиній цифровій системі: аналізують симптоми, ставлять діагнози та формують план лікування, обмінюючись інформацією між «відділеннями» для моделювання комплексної медичної допомоги.

Навіщо це

За словами керівника проєкту Лю Яна, система може моделювати різні медичні сценарії, зокрема розвиток і поширення інфекційних захворювань.

Це дозволяє використовувати віртуальну лікарню для:

тренування лікарів і студентів;

тестування клінічних сценаріїв;

прогнозування епідемій;

планування заходів охорони здоров’я.

Платформа побудована на технології MedAgent-Zero і використовує сотні тисяч синтетичних пацієнтських випадків, що дозволяє ШІ-агентам постійно вдосконалювати свої навички.

Серед ключових напрямів симульованої роботи — педіатрія, кардіологія, неврологія та інші спеціальності, що у реальних умовах вимагають високого рівня точності та міждисциплінарної взаємодії.

Потенційні переваги

Розробники вважають, що такі системи можуть:

зменшити навантаження на лікарів;

знизити кількість діагностичних помилок;

зробити лікування більш послідовним.

Особливо це може бути корисно для медичних систем, які стикаються з нестачею фахівців.

Чому ШІ поки не замінить лікарів

Попри технологічний прорив, дослідники наголошують, що нинішня версія Agent Hospital працює лише у форматі симуляції. Для використання у реальній медицині потрібні додаткові випробування та погодження з регуляторами.

Крім того, фахівці звертають увагу на ризики використання штучного інтелекту в медицині — зокрема питання прозорості алгоритмів, можливих помилок і захисту персональних даних пацієнтів.

Деякі медики наголошують, що штучний інтелект може бути корисним інструментом, але клінічний досвід і рішення лікаря залишаються ключовими у реальній медичній практиці.

