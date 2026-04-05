Як навчити дитину фінансовій грамотності Вчора 12:18 — Особисті фінанси

Як говорити з дітьми про гроші

Перше уявлення про гроші, заощадження та планування витрат дитина отримує насамперед у сім’ї. Розповідати про фінанси потрібно змалку, але простими словами та зрозуміло для віку дитини. Знання та корисні навички — це найкраща інвестиція, яка допоможе сформувати відповідальне ставлення до грошей на все життя.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Як говорити з дітьми про гроші

Починайте з простих пояснень

Діти не розуміють складних фінансових термінів, тому пояснення повинні бути доступними. Поясніть, що гроші потрібні для покупок, оплати послуг і планування майбутніх витрат.

Наприклад: «Ми спочатку купуємо потрібне і відкладаємо 10% на заощадження».

Навчайте через повсякденні ситуації

Магазин — ідеальне місце для практичних уроків:

порівнюйте ціни;

обговорюйте, що є потребою, а що — бажанням;

пояснюйте, чому іноді варто відкласти покупку.

Такі вправи допомагають дитині зрозуміти цінність грошей і важливість вибору.

Показуйте власним прикладом

Діти повторюють поведінку батьків та їхні фінансові звички. Важливо показувати відповідальне ставлення до коштів, планування заощаджень та покупок. Так діти природно переймають ці корисні звички.

Для заохочення можна подарувати дитині скарбничку, щоб збирати гроші на бажану річ.

Навчайте ставити фінансові цілі

Допоможіть дитині ставити невеликі цілі, наприклад, зібрати на книгу чи гаджет. Це формує розуміння, що заощадження допомагають досягати бажаного.

Говоріть чесно про сімейний бюджет

Поясніть, що частину доходу варто відкладати для резервного фонду. Один із простих способів розподілу коштів:

50% — базові потреби;

30% — бажання;

20% — заощадження.

