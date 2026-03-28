ТОП-7 порад для молоді, як зберігати кошти

У воєнні часи особливо важливо дбати про особисті фінанси. Навіть невеликі, але регулярні кроки допомагають зберегти гроші та зміцнити фінансову стійкість. Експерти «Фінкульту» розповіли, як молоді зберігати кошти та підвищити фінансову безпеку.

Створіть фінансову подушку безпеки

Визначте, від яких непередбачуваних ситуацій ви прагнете себе захистити — наприклад, від втрати роботи, несподіваних медичних витрат чи інших фінансових труднощів.

Фінансова подушки безпеки має покривати витрати щонайменше на 3−6 місяців.

Плануйте регулярні заощадження

Експерти радять одразу закладати у бюджет окрему статтю «резервний фонд» та регулярно його поповнювати. Оптимально — автоматизувати процес, щоб частина доходу одразу йшла на накопичення.

Зберігайте кошти безпечно

Одним з найбезпечніших способів зберігання коштів залишаються банківські рахунки. Серед основних переваг виділяють постійний доступ до коштів онлайн та захист від крадіжок або втрати. Також під час воєнного стану в Україні діє 100% гарантія за банківськими вкладами.

Диверсифікуйте заощадження

Диверсифікація заощаджень — це розподіл коштів між різними фінансовими інструментами, банками або валютами. Цей метод дозволяє надійніше зберегти кошти від інфляції та економічних коливань.

Наприклад, частину коштів доцільно зберігати у стабільніших валютах — доларах чи євро.

Уникайте зайвих боргів

За словами експертів, позики варто брати лише за необхідності та своєчасно їх погашати — це дозволить звільнити більше ресурсів для заощаджень.

Шукайте додаткові джерела доходу

Фріланс, підробіток або розвиток нових навичок можуть стати додатковим джерелом доходу та допомогти сформувати фінансову подушку безпеки.

Розвивайте фінансову грамотність

У сучасних умовах знання про бюджетування, заощадження та управління коштами стають обов’язковими. Вони допомагають приймати зважені фінансові рішення.

Фахівці наголошують, фінансова культура формується поступово. Навіть невеликі, але регулярні кроки допомагають створити надійний захист.

