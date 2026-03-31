Людям з інвалідністю виплатять державну допомогу Сьогодні 13:17 — Особисті фінанси

Згідно з українським законодавством, особам з інвалідністю надається допомога від держави. Вона включає деякі пільги, компенсацію вартості ліків та державні виплати.

Зазвичай таким людям призначається пенсія по інвалідності. Для її отримання потрібно мати певну кількість років страхового стажу.

Однак у осіб з інвалідністю не завжди є можливість оформити такий вид допомоги. Буває, що стажу не вистачає, і тоді у призначенні виплат відмовлять. Для таких випадків існує соціальна пенсія, яка виплачується органами соцзахисту.

Чим відрізняється соціальна пенсія по інвалідності від страхової пенсії по інвалідності

Людям, яким встановлено інвалідність, можуть виплачувати страхову пенсію від Пенсійного фонду. Для цього необхідно відповідати вимогам щодо мінімальної кількості років стажу, які відрізняються залежно від віку українця та групи інвалідності. Наприклад, якщо 30-річна людина має 3 групу, то їй потрібно отримати мінімум 4 роки стажу.

Соціальна пенсія по інвалідності в Україні відрізняється тим, що для її отримання стажу мати не потрібно. Однак сума допомоги за нею зазвичай виходить меншою за ту, що була б за страховою виплатою.

Скільки платять за 2 і 3 групи інвалідності без стажу

Як повідомляє Департамент соціального захисту , соцвиплати без стажу можуть отримати:

люди з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю 1 групи;

особи старше 65 років, які не мають права на пенсію і є малозабезпеченими.

Якщо призначається така пенсія по інвалідності, 3 група без стажу отримає допомогу в розмірі 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних українців. У 2026 році це 60% від 2595 гривень, тобто 1557 гривень на місяць.

Для 2 групи виплата дещо вища — 80% від того ж мінімуму, що становить 2076 гривень. Нарешті, 1 група отримає повну суму прожиткового мінімуму, тобто 2595 гривень.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.