Підготовка до зими: у яких областях українцям безкоштовно видадуть паливо та гроші на ремонти
Благодійний фонд «Карітас Україна» запускає програму підтримки людей, які постраждали від війни. У межах проєкту українці можуть отримати грошову допомогу, компенсацію оренди житла, підтримку для підготовки до зими, а також інші види гуманітарної допомоги.
Ініціатива діятиме в громадах восьми областей України та спрямована на родини, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії або вимушене переселення.
Про це пише видання zayava.info.
Проєкт реалізовуватиметься у громадах восьми областей України. Перелік областей:
- Харківська
- Запорізька
- Донецька
- Дніпропетровська
- Миколаївська
- Сумська
- Чернігівська
- Полтавська
Хто може претендувати на допомогу
Програма «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» передбачена для кількох категорій громадян.
Допомогу можуть отримати:
- власники житла, яке було частково або суттєво пошкоджене внаслідок обстрілів;
- громадяни, які були змушені евакуюватися до безпечніших регіонів;
- мешканці громад, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб;
- люди, які потребують додаткової підтримки для забезпечення належних умов проживання взимку.
Які види підтримки передбачені
У межах програми благодійники надаватимуть як фінансову, так і практичну допомогу.
Зокрема, передбачено:
- проведення легких ремонтів у пошкоджених оселях;
- відновлення, модернізацію та утеплення житла для внутрішньо переміщених осіб;
- компенсацію витрат на оренду житла;
- надання будівельних наборів для самостійного усунення пошкоджень;
- зимові грошові виплати;
- забезпечення твердим паливом на опалювальний сезон;
- закупівлю та встановлення енергетичного обладнання;
- підтримку об’єктів соціальної інфраструктури у постраждалих громадах.
Як подати заявку
Для участі в програмі необхідно звернутися до місцевого представництва організації, яка реалізує проєкт у відповідному регіоні.
Потенційним отримувачам допомоги рекомендують:
- знайти контакти регіонального осередку (перелік надамо нижче) та ознайомитися з графіком його роботи;
- підготувати документи, що посвідчують особу, а також документи, які підтверджують статус ВПО або право власності на пошкоджене майно;
- заповнити анкету в офісі організації або через онлайн-форму, якщо така можливість передбачена.
У фонді наголошують, що фінансова підтримка надаватиметься після перевірки поданих даних та підтвердження відповідності заявника встановленим критеріям.
Зв’язатися з регіональними координаторами можна за цими посиланнями:
- Карітас Харків;
- Карітас Запоріжжя;
- Карітас Краматорськ;
- Карітас Кривий Ріг та Карітас Кам’янське;
- Карітас Миколаїв;
- Карітас Суми;
- Карітас Чернігів;
- Карітас Полтава.
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