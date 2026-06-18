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Підготовка до зими: у яких областях українцям безкоштовно видадуть паливо та гроші на ремонти

Особисті фінанси
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Грошова допомога
Грошова допомога
Благодійний фонд «Карітас Україна» запускає програму підтримки людей, які постраждали від війни. У межах проєкту українці можуть отримати грошову допомогу, компенсацію оренди житла, підтримку для підготовки до зими, а також інші види гуманітарної допомоги.
Ініціатива діятиме в громадах восьми областей України та спрямована на родини, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії або вимушене переселення.
Про це пише видання zayava.info.
Проєкт реалізовуватиметься у громадах восьми областей України. Перелік областей:
  1. Харківська
  2. Запорізька
  3. Донецька
  4. Дніпропетровська
  5. Миколаївська
  6. Сумська
  7. Чернігівська
  8. Полтавська

Хто може претендувати на допомогу

Програма «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» передбачена для кількох категорій громадян.
Допомогу можуть отримати:
  • власники житла, яке було частково або суттєво пошкоджене внаслідок обстрілів;
  • громадяни, які були змушені евакуюватися до безпечніших регіонів;
  • мешканці громад, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб;
  • люди, які потребують додаткової підтримки для забезпечення належних умов проживання взимку.

Які види підтримки передбачені

У межах програми благодійники надаватимуть як фінансову, так і практичну допомогу.
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Зокрема, передбачено:
  • проведення легких ремонтів у пошкоджених оселях;
  • відновлення, модернізацію та утеплення житла для внутрішньо переміщених осіб;
  • компенсацію витрат на оренду житла;
  • надання будівельних наборів для самостійного усунення пошкоджень;
  • зимові грошові виплати;
  • забезпечення твердим паливом на опалювальний сезон;
  • закупівлю та встановлення енергетичного обладнання;
  • підтримку об’єктів соціальної інфраструктури у постраждалих громадах.

Як подати заявку

Для участі в програмі необхідно звернутися до місцевого представництва організації, яка реалізує проєкт у відповідному регіоні.
Потенційним отримувачам допомоги рекомендують:
  • знайти контакти регіонального осередку (перелік надамо нижче) та ознайомитися з графіком його роботи;
  • підготувати документи, що посвідчують особу, а також документи, які підтверджують статус ВПО або право власності на пошкоджене майно;
  • заповнити анкету в офісі організації або через онлайн-форму, якщо така можливість передбачена.
У фонді наголошують, що фінансова підтримка надаватиметься після перевірки поданих даних та підтвердження відповідності заявника встановленим критеріям.
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Зв’язатися з регіональними координаторами можна за цими посиланнями:
За матеріалами:
Finance.ua
Фінансова допомога
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