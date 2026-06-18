Підготовка до зими: у яких областях українцям безкоштовно видадуть паливо та гроші на ремонти Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Грошова допомога

Благодійний фонд «Карітас Україна» запускає програму підтримки людей, які постраждали від війни. У межах проєкту українці можуть отримати грошову допомогу, компенсацію оренди житла, підтримку для підготовки до зими, а також інші види гуманітарної допомоги.

Ініціатива діятиме в громадах восьми областей України та спрямована на родини, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії або вимушене переселення.

Про це пише видання zayava.info

Проєкт реалізовуватиметься у громадах восьми областей України. Перелік областей:

Харківська Запорізька Донецька Дніпропетровська Миколаївська Сумська Чернігівська Полтавська

Хто може претендувати на допомогу

Програма «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні» передбачена для кількох категорій громадян.

Допомогу можуть отримати:

власники житла, яке було частково або суттєво пошкоджене внаслідок обстрілів;

громадяни, які були змушені евакуюватися до безпечніших регіонів;

мешканці громад, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб;

люди, які потребують додаткової підтримки для забезпечення належних умов проживання взимку.

Які види підтримки передбачені

У межах програми благодійники надаватимуть як фінансову, так і практичну допомогу.

Зокрема, передбачено:

проведення легких ремонтів у пошкоджених оселях;

відновлення, модернізацію та утеплення житла для внутрішньо переміщених осіб;

компенсацію витрат на оренду житла;

надання будівельних наборів для самостійного усунення пошкоджень;

зимові грошові виплати;

забезпечення твердим паливом на опалювальний сезон;

закупівлю та встановлення енергетичного обладнання;

підтримку об’єктів соціальної інфраструктури у постраждалих громадах.

Як подати заявку

Для участі в програмі необхідно звернутися до місцевого представництва організації, яка реалізує проєкт у відповідному регіоні.

Потенційним отримувачам допомоги рекомендують:

знайти контакти регіонального осередку (перелік надамо нижче) та ознайомитися з графіком його роботи;

підготувати документи, що посвідчують особу, а також документи, які підтверджують статус ВПО або право власності на пошкоджене майно;

заповнити анкету в офісі організації або через онлайн-форму, якщо така можливість передбачена.

У фонді наголошують, що фінансова підтримка надаватиметься після перевірки поданих даних та підтвердження відповідності заявника встановленим критеріям.

Зв’язатися з регіональними координаторами можна за цими посиланнями:

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