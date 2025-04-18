«Клуб білого бізнесу»: 55 платників податків виключили з переліку — Finance.ua

«Клуб білого бізнесу»: 55 платників податків виключили з переліку Сьогодні 20:40

«Клуб білого бізнесу»: 55 платників податків виключили з переліку

Першого квітня 2024 року оновився перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу ») від Державної податкової служби.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, наразі до переліку включено 8 199 тис. платників податків, що менше на 55 платників ніж у попередньому переліку, з яких:

4123 — юридичні особи на загальній системі оподаткування;

2149 — юридичні особи-платники єдиного податку ІІІ групи;

984 — юридичні особи-платники єдиного податку ІV групи;

211 — резиденти «Дія Сіті»;

732 — фізичні особи-підприємці.

Як наголосив Гетманцев, у переліку представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники рівня сплати та податкової дисципліни, для обслуговування яким залучено 611 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній.

Цікавим є факт, що найбільшу кількість в оновленому переліку додали платники фізичні особи-підприємці (+581 ФОП).

«Більшість платників, включених до першого переліку, продовжують користуватися запропонованим механізмом, дотримуючись встановлених рівнів сплати податків, що дозволяє їм зберігати привілеї „Території високого рівня податкової довіри“. Однак, не всі змогли утримати необхідні показники, тож не потрапили до оновленого переліку», — підкреслив нардеп.

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Зауважимо, у Державній податковій службі планують переглянути функціонування так званого «клубу білого бізнесу».

«Часто чую нарікання, що бізнес не варто ділити на „білий“ і „чорний“. Є компанії, які можуть не дотягувати до формальних критеріїв, але при цьому справно платять податки. Тому будемо дискутувати і можливо змінювати системні підходи до формування такої бізнес спільноти. Правила для всіх єдині» — заявляв новий очільник ДПС Руслан Кравченко.

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — «Територія високого рівня податкової довіри». Потрапляння до переліку залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація «Агропросперіс», яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До Переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю — у агропромислового холдингу «Астарта», власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них — ТОВ «Промімпекс Полтава» (виробництво гумових виробів), ПП «Теплицьспецсервіс» (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ «Зелена нива» (вирощування зернових культур).

Наразі у переліку більше 8 тисяч компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з рф.

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до «Клубу білого бізнесу», доступний на офіційному сайті ДПС.

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