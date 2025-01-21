До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами — Finance.ua

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами

За даними Державної податкової служби України, майже 8 тисяч компаній наразі знаходяться у «Клубі білого бізнесу». Це підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з рф.

Про це повідомляє Опендатабот.

«7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Це підприємства, що повинні демонструвати відкритість, сумлінно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв’язків із росією. Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду», — сказано в повідомленні.

«Опендатабот» проаналізував компанії, що потрапили до довіреного переліку ДПС, та виявив серед них представників, пов’язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією «Алеф», якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у реєстрі корупціонерів тощо.

Вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на народного депутата Юрія Бойко, але дві компанії з його групи також серед «білих бізнесів».

42% компаній з Клубу білого бізнесу заробляють від 10 до 100 мільйонів гривень на рік — це 3,3 тисячі бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 мільярд гривень (2,2%). Ще 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Інфографіка: Опендатабот

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у столиці — 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина — 594 компанії або 7%.

Інфографіка: Опендатабот

16% або 1 275 компаній з білого списку працюють у сфері оптової торгівлі. На другому місці сільське господарство — 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій — 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку — 312 компаній (3,9%).

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;

якщо український бізнес сплачуватиме податки та зарплату більше, ніж середній показник по галузі, а також не матиме податкових боргів та інших питань від податкових органів, такі компанії не потраплятимуть під документальні перевірки та отримують інші преференції.

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