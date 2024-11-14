ДПС назвала переваги для підприємців, що увійдуть до «клубу білого бізнесу» — Finance.ua

ДПС назвала переваги для підприємців, що увійдуть до «клубу білого бізнесу»
У Податковому кодексі України вводиться нова «перехідна» норма, якою встановлюються особливості адміністрування податків «платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — так званого «клубу білого бізнесу».
Про це нагадали у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.
Ця норма визначає переваги для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та порядок включення/виключення платника до/з цього переліку.
На період включення до «клубу білого бізнесу» встановлено такі переваги:
- 1. Мораторій на деякі види документальних перевірок.
- 2. Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.
- 3. Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.
- 4. Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).
- 5. Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою.
- До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Поділитися новиною