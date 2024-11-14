ДПС назвала переваги для підприємців, що увійдуть до «клубу білого бізнесу» — Finance.ua

ДПС назвала переваги для підприємців, що увійдуть до «клубу білого бізнесу» Вчора 14:02 — Особисті фінанси

ДПС назвала переваги для підприємців, що увійдуть до «клубу білого бізнесу»

У Податковому кодексі України вводиться нова «перехідна» норма, якою встановлюються особливості адміністрування податків «платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» — так званого «клубу білого бізнесу».

Про це нагадали у Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Ця норма визначає переваги для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства та порядок включення/виключення платника до/з цього переліку.

На період включення до «клубу білого бізнесу» встановлено такі переваги:

1. Мораторій на деякі види документальних перевірок.

2. Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.

3. Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.

4. Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).

5. Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою.

До цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

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