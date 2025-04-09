Економіка, відбудова і космос: Україна підписала в Брюсселі угоди з Євросоюзом та ЄІБ — Finance.ua

Економіка, відбудова і космос: Україна підписала в Брюсселі угоди з Євросоюзом та ЄІБ Сьогодні 17:31

Економіка, відбудова і космос: Україна підписала в Брюсселі угоди з Євросоюзом та ЄІБ

Україна підписала низку двосторонніх документів з Європейським Союзом та Європейським інвестиційним банком під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

Відео з церемонії підписання оприлюднене на мультимедійному порталі ЄС.

Зокрема, серед підписаних документів:

1. Фінансова угода між Україною та ЄІБ «Програма відновлення України ІІІ» Транш В

2. Фінансова угода «Відновлення водопостачання і водовідведення України» між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Обидва документи підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіно.

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3. Фінансова угода «Централізоване теплопостачання України»

Документ підписали голова правління АТ «Укрексімбанк» Віктор Пономаренко і віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська.

4. Угода між Україною та Європейським Союзом про участь України в компонентах програми «Copernicus» та підкомпонентах «Події космічної погоди» і «Об'єкти, що зближуються з Землею», «Обізнаність про космічну обстановку» Космічної програми ЄС.

Документ підписали єврокомісар з оборони й космосу Андрюс Кубілюс і представник України при ЄС посол Всеволод Ченцов.

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«Угода про участь України в космічних програмах ЄС. Ця співпраця сприятиме розвитку космічних технологій в Україні, допоможе українським підприємствам інтегруватися в європейський космічний ринок та сприятиме економічному відновленню країни», — зазначив Шмигаль.

5. Приєднання України до Договору про спільні закупівлі заходів медичного захисту.

Документ підписав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Цей механізм дозволяє країнам-учасницям об’єднувати свої потреби у закупівлі лікарських засобів та вакцин, щоб отримувати їх за вигіднішими умовами, швидше та у стабільних обсягах.

Укрінформ За матеріалами:

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