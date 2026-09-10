McDonald’s в Україні поки не змінює правила роботи під час тривог
Як працюють ресторани McDonald’s під час тривоги
Довідка Finance.ua:
- за даними аналітичної системи Опендатабот, McDonald’s в Україні за 2025 року отримав 21,3 млрд грн виторгу, що на 26,6% перевершило показник аналогічного періоду минулого року;
- чистий прибуток збільшився на 21,3%, до 1,567 млрд грн;
- торік компанія сплатила 3,5 млрд грн податків до бюджету.
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