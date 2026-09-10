McDonald’s в Україні поки не змінює правила роботи під час тривог 10.09.2026, 00:19 Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу

McDonald’s в Україні поки не змінює порядок роботи ресторанів через запровадження нової системи розподілу рівнів повітряної тривоги. Компанія аналізує, як нові правила працюватимуть на практиці та чи дозволять безпечно обслуговувати клієнтів під час жовтого рівня тривоги.

Про це пресслужба компанії повідомила в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Наразі порядок роботи ресторанів „МакДональдз“ залишається без змін. Ми детально аналізуємо, як нова система розподілу рівнів тривоги працюватиме на практиці та чи дасть змогу вона безпечно організувати роботу ресторанів під час жовтого рівня повітряної тривоги», — зазначається в повідомленні.

Як працюють ресторани McDonald’s під час тривоги

Наразі всі ресторани McDonald’s в Україні працюють із дотриманням розширених правил безпеки.

Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. Обслуговування відновлюється після оголошення відбою.

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Працівники закладів отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті під час зміни.

Довідка Finance.ua: