ЄІБ виділив 100 млн євро на підготовку проєктів для відбудови України — Finance.ua

ЄІБ виділив 100 млн євро на підготовку проєктів для відбудови України Сьогодні 16:45

ЄІБ виділив 100 млн євро на підготовку проєктів для відбудови України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив 100 мільйонів євро з власних ресурсів на технічну допомогу та консультації для підтримки української влади в підготовці проєктів реконструкції, що відповідатимуть вимогам банківського фінансування.

Про це повідомила віце-президентка банку Тереза Червінська під час конференції «Захист регіону від змішаних загроз», організованої НАТО в Римі, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, якісна підготовка проєктів є ключовою умовою їхньої ефективної реалізації. І чим краще підготовлено проєкт, тим швидше і легше його реалізувати.

Фінансування спрямовується на проєкти у сферах енергетики, транспорту та соціальної інфраструктури. ЄІБ, за словами Червінської, не лише продовжив підтримку України після початку повномасштабної війни, а й уже через два тижні після її початку виділив країні 2 мільярди доларів.

«Ми активні під час війни. І ми визнаємо відбудову України не просто завданням, для нас — це місія», — підкреслила віце-президентка ЄІБ.

Вона також додала, що критична інфраструктура, така як дороги, енергетичні мережі та водопостачання, має вирішальне значення не лише для населення, а й для залучення інвесторів.

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