Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 мільйонів: про що домовилися — Finance.ua
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Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 мільйонів: про що домовилися

Казна та Політика
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Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 мільйонів: про що домовилися
Україна та ЄІБ уклали угоди на понад €100 мільйонів: про що домовилися
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають виділення з боку ЄІБ 16,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності, а також 100 млн євро на відновлення об’єктів водо- й теплопостачання, водовідведення.
Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.
«Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося під час нашої зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно», — написав він.
Шмигаль уточнив, що 16,5 млн євро ЄІБ виділяє на відновлення критичної інфраструктури та впровадження енергоефективності.
Водночас друга угода відкриває шлях для отримання 100 млн євро на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.
«Вдячні банку за допомогу у відбудові інфраструктури, що зазнала пошкоджень внаслідок російської агресії», — зазначив прем’єр.
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Також глава уряду поінформував, що окремо сторони обговорили фінансування у межах двосторонньої співпраці. За його словами, загалом портфель проєктів ЄІБ в Україні є одним із найбільших і складається з 25 проєктів на суму 4,95 млрд євро. Йдеться про проєкти у сфері транспорту, соціальної інфраструктури та енергетики.
«Відзначив й інші нагальні пріоритети нашої співпраці, які потребують подальших інвестицій, зокрема, пункти переходу та дорожня інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, муніципалітетів та стабільність енергетичного сектору», — зауважив він.
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Шмигаль додав, що під час зустрічі торкнулися також економічних питань. Зі свого боку прем’єр розповів про ключові бюджетні видатки на цей рік і наголосив на важливості підтримки малого й середнього бізнесу.
«Від початку повномасштабної війни ЄІБ мобілізував на підтримку України понад 2 млрд євро. Дякуємо за вагомий внесок у посилення стійкості та розбудову нашої держави», — зазначив він.
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За матеріалами:
Укрінформ
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