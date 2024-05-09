Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних 7 мільярдів євро — Finance.ua
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Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних 7 мільярдів євро

Казна та Політика
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Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних 7 мільярдів євро
Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проєктів сягнув рекордних 7 мільярдів євро
Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк 6−7 травня провели перший у 2024 році перегляд кредитного портфеля спільних проєктів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Завдяки плідній співпраці української сторони з Банком у 2023 році вдалося залучити понад 261 млн євро інвестиційної складової за проєктами — вдвічі більше порівняно з 2021 роком і в 8 разів більше, ніж у 2022 році. Інвестиційна вибірка у 2023 році стала найбільшою за роки співпраці з ЄІБ», — сказано в повідомленні.
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Обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці України з Банком — понад 7 млрд євро, а з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ — більше 2 млрд євро.
На стадії реалізації перебувають 23 проєкти загальним обсягом понад 4,8 млрд євро. З них:
  • 11 проєктів спрямовані на підтримку транспортної інфраструктури;
  • 5 ініціатив реалізується у муніципальному секторі, включаючи проєкти відновлення соціальної інфраструктури;
  • енергосектор включає 4 інвестиційні проєкти;
  • у сфері освіти — 2;
  • 1 інвестиційний проєкт, спрямований на підтримку та модернізацію логістичної мережі АТ «Укрпошта».
Інфографіка: mof.gov.ua
Інфографіка: mof.gov.ua
«Крім того, у квітні 2024 року Україна та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України, яким визначено пріоритети та напрямки подальшої співпраці», — додають у Мінфіні.
Зокрема, окрему увагу приділено інвестиціям в логістику та енергетичний сектор та підвищення його безпеки, розвитку та надійності, а також інвестиціям, спрямованим на підвищення рівня цивільного захисту та інфраструктуру охорони здоров’я.
Також у співпраці з Банком реалізується низка проєктів з відбудови та відновлення, зокрема «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» та «Програма відновлення України».

Довідка Finance.ua:

  • з початку великої війни Європейський інвестиційний банк надав Україні €1,7 млрд. Кошти витрачають передусім на екстрений ремонт зруйнованої інфраструктури;
  • Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення кредиту у розмірі приблизно 100 млн євро на підтримку гідроенергетики України;
  • у 2024 році Україна отримає 560 мільйонів євро для проєктів у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та український бізнес.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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