Як швидкість руху електромобіля впливає на запас ходу

Як швидкість руху електромобіля впливає на запас ходу

Швидкість електромобіля безпосередньо впливає не лише на час у дорозі, а й на запас ходу.

Це на практиці перевірив власник Tesla Model Y та автор YouTube-каналу Carwire, який провів серію тестів на одному маршруті з різними швидкісними режимами.

Для експерименту він обрав кільцеву ділянку довжиною близько 50 км і проїхав її зі швидкістю 80, 96, 113 і 129 км/год. Після цього блогер оцінив енергоефективність у Вт·год на милю та змоделював реальний запас ходу і час поїздки на дистанції 320 км, виходячи з батареї ємністю 75 кВт·год.

Результати показали суттєву різницю

При швидкості 80 км/год електромобіль демонструє найкращу ефективність — близько 224,7 Вт·год/милю, що дає приблизний запас ходу до 536 км. Водночас подорож на 320 км займе близько 4 годин, але дозволить уникнути підзарядки.

Натомість при 129 км/год ефективність падає до 366,2 Вт·год/милю, а запас ходу скорочується до приблизно 328 км. Хоча час у дорозі зменшується до 2 годин 30 хвилин, ризик не дістатися без зарядки стає значно вищим, особливо за реальних умов руху.

Оптимальний баланс

За висновками автора, знаходиться в діапазоні 96−113 км/год. У цьому випадку можна суттєво скоротити час поїздки порівняно з повільною їздою, але при цьому зберегти достатній запас ходу — близько 408−483 км, що дозволяє комфортно долати довгі дистанції без зайвого стресу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.