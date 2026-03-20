Обмеження водійських прав через порушення військового обліку: скільки справ відкрили

Сьогодні 14:24 — Особисті фінанси

Щонайменше 135 судових справ щодо обмеження керування авто за порушення правил військового обліку зафіксовано наразі в Україні.

Про це повідомляє Опендатабот.

Цьогоріч вже відкрили 42 справи — більше, ніж за весь 2024 рік. Втім 92% проваджень так і не доходить до фінального розгляду через помилки з боку позивача. Наразі лише у 10 справах суди задовольнили вимоги ТЦК, а в одній — відмовили.

З аналізу судових рішень випливає, що причиною масового «відсіву» справ є процесуальні помилки ТЦК. Позовні заяви часто подаються з процесуальними недоліками та без сплати судового збору. У таких випадках суди спершу залишають позов без руху, даючи час на виправлення помилок. Якщо ж недоліки не усуваються — матеріали повертаються заявнику.

Найбільше позовів від ТЦК подано на Дніпропетровщині — 35 справ. Це понад чверть від загальної кількості.

Далі йде Київщина із 23 справами, а Хмельниччина та Житомирщина мають по 13 справ кожна.

У деяких областях ТЦК взагалі не намагаються позбавити порушників правил військового обліку можливості керувати авто: зокрема, у прифронтових регіонах, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях та у Києві.

