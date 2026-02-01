Експерти назвали 6 найгірших електромобілів для покупки в 2026 році 01.02.2026, 00:09 — Технології&Авто

Які електрокари не варто купувати у 2026 році

Електромобілі в останні роки продовжують поширюватися дуже швидкими темпами, впевнено конкуруючи з традиційними автомобілями з ДВЗ. Проте, далеко не всі такі моделі варто купувати. До списку електромобілів, яких варто уникати в 2026 році, потрапили: Nissan Leaf, GMC Hummer EV, Rivian R1S, Tesla Model X, Toyota bZ4X та Ford Mustang Mach-E.

Про це розповіли автомобільні експерти виданню GOBankingRates.

Які електромобілі не варто купувати в 2026 році

Nissan Leaf

Колись Nissan Leaf був піонером у сегменті електромобілів. Тепер його застарілі технології не дозволяють моделі конкурувати з іншими електрокарами у своєму сегменті, вважає автомобільний експерт carVertical Айварас Грігелевічус.

«Немає нічого поганого в тому, щоб пропонувати електромобіль за доступною ціною, але доступність не повинна досягатися за рахунок погіршення технології акумуляторів або зниження швидкості зарядки», — підкреслив він.

GMC Hummer EV

GMC Hummer EV є дуже ефектним електричним позашляховиком, який пропонує велику кількість незвичайних функцій. Проте, автомобільний експерт в JustAnswer Кріс Пайл в розмові з журналістами заявив, що деякі з цих функцій є марними.

«Чотириколісне рульове управління. Останнього разу, коли вони пробували це, це було провалом, і так буде і цього разу. Ще одна непотрібна річ, яка може вийти з ладу. Це великий позашляховик, який доводить, що на електромобілі можна буксирувати або їздити по бездоріжжю», — пояснив експерт.

Rivian R1S

Кріс Пайл визнав, що компанія Rivian випускає досить цікаві електромобілі. Проте, у них є серйозний недолік — дуже висока вартість ремонту.

«Якщо ви коли-небудь подряпаєте його або погнете кузовну панель, приготуйтеся плакати. Я бачив багато дрібних ДТП, в яких ремонт тільки косметичних деталей цього автомобіля обходився більш ніж в 20 тисяч доларів», — поділився експерт.

Пайл додав, що електричний позашляховик Rivian R1S також має дуже високу ціну.

Tesla Model X

Tesla Model X на момент свого дебюту в 2015 році вражав передовими технологіями і однією зі своїх головних особливостей — задніми дверима типу «крило чайки». Кріс Пайл вважає, що це і одна з головних проблем цієї моделі.

«Були і досі залишаються побоювання з приводу того, наскільки ці двері працюють правильно і наскільки щільно закриваються», — заявив експерт.

Також Пайл зазначив, що Tesla Model X має дуже високу потужність. Проте через це акумуляторна батарея розряджається швидше.

Toyota bZ4X

Вихід цього авто на ринок електромобілів був не надто вражаючим. Айварас Грігелевічус зазначив, що у електрокросовера Toyota bZ4X занадто багато проблем.

«Якщо хтось хоче побачити ставлення однієї з найбільших компаній у світі до електромобілів, Toyota bZ4X — яскравий тому приклад. Їй не вистачає інновацій, функцій, удосконалень і пристойного запасу ходу. Навіть швидкість зарядки посередня, і купувати таку машину в 2025 році або пізніше просто не має фінансового сенсу», — розповів експерт.

Ford Mustang Mach-E

Кріс Пайл заявив, що варто двічі подумати, перш ніж купувати Ford Mustang Mach-E. Він вважає, що компанія Ford ще не до кінця зрозуміла, якими мають бути електромобілі.

«Ford все ще перебуває на етапі навчання. У цієї машини дійсно була проблема з перегрівом акумулятора, і, можливо, вона досі не вирішена повністю. Більш того, як тільки ви скажете, що у вас „електричний Mustang“, ви будете чути знову і знову, що це зовсім не Mustang, і вам будуть нескінченно розповідати про бензинові Mustang», — додав експерт.

