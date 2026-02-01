0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Експерти назвали 6 найгірших електромобілів для покупки в 2026 році

Технології&Авто
54
Які електрокари не варто купувати у 2026 році
Які електрокари не варто купувати у 2026 році
Електромобілі в останні роки продовжують поширюватися дуже швидкими темпами, впевнено конкуруючи з традиційними автомобілями з ДВЗ. Проте, далеко не всі такі моделі варто купувати. До списку електромобілів, яких варто уникати в 2026 році, потрапили: Nissan Leaf, GMC Hummer EV, Rivian R1S, Tesla Model X, Toyota bZ4X та Ford Mustang Mach-E.
Про це розповіли автомобільні експерти виданню GOBankingRates.

Які електромобілі не варто купувати в 2026 році

Nissan Leaf

Колись Nissan Leaf був піонером у сегменті електромобілів. Тепер його застарілі технології не дозволяють моделі конкурувати з іншими електрокарами у своєму сегменті, вважає автомобільний експерт carVertical Айварас Грігелевічус.
Читайте також
«Немає нічого поганого в тому, щоб пропонувати електромобіль за доступною ціною, але доступність не повинна досягатися за рахунок погіршення технології акумуляторів або зниження швидкості зарядки», — підкреслив він.

GMC Hummer EV

GMC Hummer EV є дуже ефектним електричним позашляховиком, який пропонує велику кількість незвичайних функцій. Проте, автомобільний експерт в JustAnswer Кріс Пайл в розмові з журналістами заявив, що деякі з цих функцій є марними.
«Чотириколісне рульове управління. Останнього разу, коли вони пробували це, це було провалом, і так буде і цього разу. Ще одна непотрібна річ, яка може вийти з ладу. Це великий позашляховик, який доводить, що на електромобілі можна буксирувати або їздити по бездоріжжю», — пояснив експерт.

Rivian R1S

Кріс Пайл визнав, що компанія Rivian випускає досить цікаві електромобілі. Проте, у них є серйозний недолік — дуже висока вартість ремонту.
Читайте також
«Якщо ви коли-небудь подряпаєте його або погнете кузовну панель, приготуйтеся плакати. Я бачив багато дрібних ДТП, в яких ремонт тільки косметичних деталей цього автомобіля обходився більш ніж в 20 тисяч доларів», — поділився експерт.
Пайл додав, що електричний позашляховик Rivian R1S також має дуже високу ціну.

Tesla Model X

Tesla Model X на момент свого дебюту в 2015 році вражав передовими технологіями і однією зі своїх головних особливостей — задніми дверима типу «крило чайки». Кріс Пайл вважає, що це і одна з головних проблем цієї моделі.
Читайте також
«Були і досі залишаються побоювання з приводу того, наскільки ці двері працюють правильно і наскільки щільно закриваються», — заявив експерт.
Також Пайл зазначив, що Tesla Model X має дуже високу потужність. Проте через це акумуляторна батарея розряджається швидше.

Toyota bZ4X

Вихід цього авто на ринок електромобілів був не надто вражаючим. Айварас Грігелевічус зазначив, що у електрокросовера Toyota bZ4X занадто багато проблем.
Читайте також
«Якщо хтось хоче побачити ставлення однієї з найбільших компаній у світі до електромобілів, Toyota bZ4X — яскравий тому приклад. Їй не вистачає інновацій, функцій, удосконалень і пристойного запасу ходу. Навіть швидкість зарядки посередня, і купувати таку машину в 2025 році або пізніше просто не має фінансового сенсу», — розповів експерт.

Ford Mustang Mach-E

Кріс Пайл заявив, що варто двічі подумати, перш ніж купувати Ford Mustang Mach-E. Він вважає, що компанія Ford ще не до кінця зрозуміла, якими мають бути електромобілі.
«Ford все ще перебуває на етапі навчання. У цієї машини дійсно була проблема з перегрівом акумулятора, і, можливо, вона досі не вирішена повністю. Більш того, як тільки ви скажете, що у вас „електричний Mustang“, ви будете чути знову і знову, що це зовсім не Mustang, і вам будуть нескінченно розповідати про бензинові Mustang», — додав експерт.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems