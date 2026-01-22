ТОП-5 найкращих компактних електромобілів (фото) Сьогодні 06:12 — Технології&Авто

Якщо ви шукаєте невеликий електромобіль, то експерти британського видання вважають, що найкращим варіантом є Renault 5. Він вдало поєднує ретро-стиль із захопливою динамікою та преміальним інтер’єром.

Про це пише Аutocar

Інженери розгадали код класу малих електромобілів. Колись цей сегмент був повний важких, неефективних, погано сконструйованих електромобілів, які були набагато дорожчими за своїх поршневих аналогів, але нинішнє покоління мініатюрних електромобілів зовсім інше.

Переваги

Завдяки розвитку технології акумуляторів, виробники тепер можуть встановлювати менші, енергоємні акумулятори в міні -електромобілі. Невеликі електромобілі колись ледве могли проїхати 240 кілометрів на одному заряді; сьогодні багато з них пропонують запас ходу до 400 кілометрів.

Додайте до цього їхню легшу конструкцію, більшу маневреність та підвищену ефективність, і невеликий електромобіль пропонує відчуття характеру, з яким двотонний кросовер просто не може зрівнятися.

Які ще моделі варто додати до свого списку? Нижче перегляньте моделі, які, на думку екпертів видання, є найкращими невеликими електромобілями.

1. Рено 5

Його переваги варіюються від плавного та динамічного керування до м’якої їзди, яка перевершує Mini Cooper E за комфортом, водночас залишаючись приємним в управлінні. Зі 148 кінськими силами потужності більш ніж достатньо як для міських поїздок, так і для тривалих поїздок автомагістраллю.

Інтер’єр також першокласний, з елементами оригінальної моделі 1970-х років, високою якістю матеріалів та загалом інтуїтивно зрозумілим розташуванням елементів.

Оберіть акумулятор ємністю 52 кВт·год, і заявлений запас ходу становить до 250 миль, а всі версії мають право на грант уряду Великої Британії у розмірі 3750 фунтів стерлінгів на електромобілі.

2. Міні Купер Е

Елегантний новий Cooper E потужніший, має широкий вибір акумуляторів і оснащений безліччю корисних цифрових технологій від материнської компанії BMW.

Cooper E оснащений електродвигуном потужністю 181 к.с. і використовує акумулятор ємністю 40,7 кВт·год, який забезпечує запас ходу до 190 миль, тоді як Cooper SE має двигун потужністю 215 кінських сил і акумулятор ємністю 54,2 кВт·год, що забезпечує запас ходу до 250 миль.

3. MG 4 EV

Задній привід моделі 4 забезпечує справжні враження від керування, а м’який, але контрольований хід означає, що вона добре підходить для нерівних британських доріг.

4. Citroën ë-C3

«Citroën заслуговує на похвалу за створення автомобіля, який пропонує щось справді особливе в класі суперміні, та ще й за ціною, яку ми всі можемо прийняти» — пише експерт Марк Тісшоу.

Електрична версія C3 є одним із найдешевших електромобілів.

ë-C3 навряд чи можна назвати простішим в управлінні, і він оснащений безліччю корисного стандартного обладнання.

5. Купра Борн

Born — це чудовий універсальний електромобіль, який пропонує достатньо привабливості для водія, щоб утримувати ваш інтерес, не жертвуючи запасом ходу чи ефективністю.

Існує кілька комплектацій та два акумулятори на вибір. З встановленим більшим акумулятором ємністю 79 кВт·год Born має проїхати від 270 до 330 миль на одному заряді, чого більш ніж достатньо для коротких поїздок у місто та триваліших поїздок автомагістраллю.

