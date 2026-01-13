ТОП-10 найкращих електромобілів 2026 року (інфографіка) Сьогодні 17:45 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих електромобілів 2026 року (інфографіка)

У WhatCar? визначили 10 найкращих електромобілів, які можна купити новими в 2026 році.

До рейтингу увійшли як преміальні моделі, так і бюджетні електрокари.

Раніше ми писали , що попит на транспортні засоби в Україні залишається стабільно високим. Упродовж 2025 року сервісні центри МВС здійснили 2 195 320 реєстраційних дій з транспортними засобами. Йдеться про реєстрацію та перереєстрацію легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів та іншої техніки.

За підсумками 2025 року вперше на території України зареєстровано 477 216 транспортних засобів. Із них:

160 752 — нові автомобілі, придбані в автосалонах;

316 464 — вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону.

Упродовж 2025 року українці активно користувалися послугою перереєстрації транспортних засобів через застосунок «Дія» з укладанням договору купівлі-продажу.

