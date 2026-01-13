ТОП-10 найкращих електромобілів 2026 року (інфографіка)
У WhatCar? визначили 10 найкращих електромобілів, які можна купити новими в 2026 році.
До рейтингу увійшли як преміальні моделі, так і бюджетні електрокари.
Раніше ми писали, що попит на транспортні засоби в Україні залишається стабільно високим. Упродовж 2025 року сервісні центри МВС здійснили 2 195 320 реєстраційних дій з транспортними засобами. Йдеться про реєстрацію та перереєстрацію легкових і вантажних автомобілів, мотоциклів, автобусів та іншої техніки.
За підсумками 2025 року вперше на території України зареєстровано 477 216 транспортних засобів. Із них:
- 160 752 — нові автомобілі, придбані в автосалонах;
- 316 464 — вживані транспортні засоби, ввезені з-за кордону.
Упродовж 2025 року українці активно користувалися послугою перереєстрації транспортних засобів через застосунок «Дія» з укладанням договору купівлі-продажу.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найкращих електромобілів 2026 року (інфографіка)
Українці зареєстрували понад 2 мільйони автомобілів за 2025 рік
Найпопулярніші нові та вживані електромобілі у 2025 році
Блоки живлення та кулери процесорів можуть подорожчати на 6−10%
Який виробник продав найбільше смартфонів у 2025 році
Британія розробить перші балістичні ракети Nightfall для України