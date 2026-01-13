0 800 307 555
Найпопулярніші нові та вживані електромобілі у 2025 році
Найпопулярніші нові та вживані електромобілі у 2025 році
У 2025 році український ринок електротранспорту продемонстрував стрімке зростання. Кількість автомобілів з нульовим рівнем викидів, зареєстрованих протягом року, більш ніж удвічі перевищила показник 2024 року.
Про це повідомляє «Укравтопром».

Рекордний грудень

У грудні 2025 року автопарк України поповнився понад 32,8 тис. електромобілів — як нових, так і з пробігом. Це у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період роком раніше.
Із цієї кількості:
  • 32 134 — легкові авто (+782%);
  • 699 — комерційні транспортні засоби (+464%).

Підсумки 2025 року

Загалом за рік в Україні зареєстрували понад 110,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у два рази більше, ніж у 2024 році.
Структура ринку виглядала так:
  • 107 470 легкових авто (+113%);
  • 2 773 комерційні авто (+119%);
  • 5 електробусів (+150%).
Частка нових електромобілів у загальній кількості реєстрацій BEV становила 21%, проти 20% роком раніше.
Найпопулярніші нові електромобілі

У сегменті нових електрокарів у 2025 році лідирували такі моделі:
  1. Volkswagen Id. Unyx — 3 162 авто;
  2. Byd Song Plus Ev — 2 948;
  3. Byd Leopard 3 — 1 623;
  4. Zeekr 7x — 1 558;
  5. Byd Sea Lion 07 — 1 337.

Лідери серед імпортованих вживаних електрокарів

Найчастіше в Україну у 2025 році завозили такі вживані електромобілі:
  1. Tesla Model Y — 10 683 авто;
  2. Tesla Model 3 — 9 348;
  3. Nissan Leaf — 7 559;
  4. Kia Niro — 5 154;
  5. Hyundai Kona Electric — 4 145.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
