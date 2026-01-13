Найпопулярніші нові та вживані електромобілі у 2025 році Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

У 2025 році український ринок електротранспорту продемонстрував стрімке зростання. Кількість автомобілів з нульовим рівнем викидів, зареєстрованих протягом року, більш ніж удвічі перевищила показник 2024 року.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Рекордний грудень

У грудні 2025 року автопарк України поповнився понад 32,8 тис. електромобілів — як нових, так і з пробігом. Це у 8,6 раза більше, ніж за аналогічний період роком раніше.

Із цієї кількості:

32 134 — легкові авто (+782%);

699 — комерційні транспортні засоби (+464%).

Підсумки 2025 року

Загалом за рік в Україні зареєстрували понад 110,2 тис. транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що у два рази більше, ніж у 2024 році.

Структура ринку виглядала так:

107 470 легкових авто (+113%);

2 773 комерційні авто (+119%);

5 електробусів (+150%).

Частка нових електромобілів у загальній кількості реєстрацій BEV становила 21%, проти 20% роком раніше.

Найпопулярніші нові електромобілі

У сегменті нових електрокарів у 2025 році лідирували такі моделі:

Volkswagen Id. Unyx — 3 162 авто; Byd Song Plus Ev — 2 948; Byd Leopard 3 — 1 623; Zeekr 7x — 1 558; Byd Sea Lion 07 — 1 337.

Лідери серед імпортованих вживаних електрокарів

Найчастіше в Україну у 2025 році завозили такі вживані електромобілі:

Tesla Model Y — 10 683 авто; Tesla Model 3 — 9 348; Nissan Leaf — 7 559; Kia Niro — 5 154; Hyundai Kona Electric — 4 145.

