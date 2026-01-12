0 800 307 555
Які нові електромобілі обирали українці у 2025 році (інфографіка)
2025 рік став рекордним для українського ринку нових електромобілів. За підсумками 12 місяців автопарк поповнився на 22 809 нових легкових автомобілів на електричній тязі. Це на 122,9% більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Найвищу активність зафіксували наприкінці року. У грудні було зареєстровано 5 846 нових електромобілів. Порівняно з листопадом обсяги зросли на 84,9%, а відносно грудня 2024 року — на 852,1%.
Частка електромобілів у загальній структурі ринку нових легкових авто сягнула 29%. Для порівняння, на початку 2025 року цей показник становив 15%.

Географія та бренди

Основною особливістю 2025 року стала домінація електромобілів китайського виробництва. Частка транспортних засобів, виготовлених у КНР, становила 94% усіх нових електрокарів, придбаних в Україні протягом року.
Лідером ринку став бренд BYD. Друге місце посів Volkswagen, при цьому більшість реалізованих електромобілів бренду виробляються на китайських підприємствах компанії. Третю позицію зайняв Zeekr.
Стабільний попит також зберігався на електромобілі Honda. До десятки найпопулярніших брендів увійшли Audi, BMW та Mercedes-Benz, які конкурують із новими гравцями, зокрема Denza та Xiaomi. Завершує рейтинг бренд MG.
У сегменті саме нових електромобілів бренд Tesla має обмежену кількість реєстрацій — кілька десятків одиниць. Це пов’язано з логістичними та митними особливостями постачання. Автомобілі зі США зазвичай імпортуються як вживані після аукціонів, а машини з Європи часто реєструються як уживані через нюанси сплати ПДВ.
За умови класифікації за роком випуску, Tesla могла б розміститися між Audi та Honda з показником близько 2 000 автомобілів, однак юридично ці транспортні засоби не входять до статистики нових авто.
Інфографіка: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі електромобілів

У модельному рейтингу перше місце у 2025 році посів Volkswagen ID. Unyx. Він випередив Volkswagen ID.4 та BYD Song Plus.
Зростання реєстрацій також продемонстрували нові моделі Zeekr, зокрема Zeekr 7X, а також лінійки BYD Leopard і Sea Lion. У десятці залишилися Honda e: NS1 та Zeekr 001.
До топ-10 також увійшли Audi Q4 e-tron і BYD Yuan UP.
Інфографіка: eauto.org.ua
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Авто
