Активи та зобов’язання Комінвестбанку передали Асвіо Банку — Finance.ua

Активи та зобов’язання Комінвестбанку передали Асвіо Банку Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Активи та зобов’язання Комінвестбанку передали Асвіо Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов’язань неплатоспроможного АТ «Комінвестбанк» до АТ «Асвіо Банк».

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

9 грудня 2024 року Фонд оголосив відкритий конкурс з метою залучення інвестора/приймаючого банку для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку. Переможцем конкурсу став Асвіо Банк , який запропонував найменш витратний спосіб виведення банку з ринку — відчуження частини активів і зобов’язань на користь приймаючого банку із подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку.

За умовами угоди, Асвіо Банк набув усіх прав та обов’язків боржника за усіма вкладами фізичних осіб Комінвестбанку та частину зобов’язань банку перед іншими кредиторами, які відносяться до сьомої черги.

Угода з приймаючим банком передбачає збереження всіх умов договорів — вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо. Тобто фізичні та юридичні особи, чиї кошти і зобов’язання перед якими перейшли до Асвіо Банку, стали клієнтами цього банку. Загальна сума переданих зобов’язань складає 303,7 млн грн.

Загальна сума переданих активів дорівнює сумі переданих зобов’язань. Це, зокрема, частина кредитного портфелю (кредити юридичних осіб), ОВДП, приміщення відділення разом із основними засобами, що у ньому знаходяться.

Оскільки тимчасова адміністрація триває до 5 лютого 2025 р., після цього буде розпочата ліквідаційна процедура. Зобов’язання перед кредиторами, що не передаються приймаючому банку, задовольнятимуться у процесі ліквідації у загальному порядку відповідно до черговості, передбаченої ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Таким кредиторам необхідно буде заявити про свої кредиторські вимоги до ліквідатора АТ «Комінвестбанк» за стандартною процедурою.

Довідка Finance.ua:

з 6 грудня 2024 року в АТ «Комінвестбанк» запровадили тимчасову адміністрацію на підставі рішення Правління НБУ «Про віднесення Акціонерного товариства „Комерційний інвестиційний банк“ до категорії неплатоспроможних» і рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку";

загальна гарантована сума відшкодування вкладникам складає 477,6 млн грн. Під час тимчасової адміністрації вкладникам було виплачено 215,1 млн грн.

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