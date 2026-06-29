Кого торкнуться нові правила фінмоніторингу для ФОПів: банкір розкриває деталі законопроєкту Сьогодні 11:20

Нові ліміти для ФОП

Ви вже неодноразово стикалися з «лякливими» новинами про те, що банки підписали Меморандум, який обмежить фінансові операції ФОПів. Проте документ не змінює законодавство про фінансовий моніторинг, а лише встановлює спільні підходи банків до оцінки ризикових операцій.

Які зміни чекають на ФОПів

Експерт наголосив, оновлений Меморандум, який банківська спільнота підписала 14 травня 2026 року, не створює нових законодавчих правил і не змінює сам закон про фінансовий моніторинг.

Його завдання — узгодити спільні практики банків у роботі з ризиковими операціями та протидіяти схемам, коли рахунки використовують не для реального бізнесу, а для транзиту коштів, шахрайства або тіньових операцій.

Особлива увага в оновленому документі приділяється новоствореним ФОПам, підприємцям, які тривалий час не працювали, а потім зненацька відновили діяльність, а також юридичним особам з ознаками так званих компаній-оболонок.

При цьому сам факт відкриття нового ФОПа не означає, що підприємець автоматично вважається ризиковим.

Додаткові перевірки можуть виникати лише тоді, коли обсяги операцій не відповідають заявленому виду діяльності або їх економічне походження неможливо пояснити.

За оновленим Меморандумом, для новостворених та неактивних ФОПів підвищеного рівня ризику передбачено поетапні ліміти на перекази в межах України. Зміни почнуть діяти орієнтовно з 14 серпня 2026 року:

для ФОПів першої групи може застосовуватися ліміт до 600 тис. грн на місяць,

для ФОПів другої та третьої груп — до 3 млн грн на місяць

Орієнтовно з 14 листопада ці ліміти можуть бути знижені до 400 тис. грн та 1 млн грн відповідно.

Кого не торкнуться нові обмеження

У самому Меморандумі зазначено, що ці обмеження не поширюються на клієнтів, які працюють зрозуміло, ведуть прозору діяльність, своєчасно сплачують податки, офіційно працевлаштовують працівників і можуть підтвердити необхідність своїх операцій.

Тому основна порада для ФОПа дуже проста: рахунок має використовуватися відповідно до реальної господарської діяльності.

Мамедов також рекомендує підприємцям зберігати документи щодо операцій та своєчасно надавати їх банку за потреби. Це, за його словами, допоможе уникнути проблем із банківським обслуговуванням.

Детальніше про нові правила фінансового моніторингу експерт розповів на нашому YouTube-каналі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.