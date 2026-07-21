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Україна за І півріччя збільшила імпорт молочних продуктів на 30%

Казна та Політика
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За пів року сплачено 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), що майже на 19% більше за відповідний період торік.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.
«За січень — червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 54,9 млрд грн, або 18,8%, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 292,3 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Найбільші надходження ПДФО забезпечили платники м. Києва — 82,7 млрд грн. Серед регіонів значні показники демонструють: Дніпропетровської — 33,9 млрд грн, Львівської — 24,1 млрд грн та Київської областей — 21,7 млрд грн.
У податковій службі зауважили, що Із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 20,5%, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку.
За матеріалами:
Finance.ua
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