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Українським портам потрібен власний «Рамштайн» — бізнес

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Наслідки російської атаки на порти Одещини. Фото: Олег Кіпер
Наслідки російської атаки на порти Одещини. Фото: Олег Кіпер
Представники українського портового бізнесу закликали державу та міжнародних партнерів застосувати до відновлення пошкодженої портової інфраструктури той самий підхід, який був використаний для підтримки енергетичного сектору після масованих російських атак.
Про це йдеться у відкритому листі власників і топменеджерів портових компаній, пише Latifundist.com.

Позиція портових операторів

Після початку системних ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні були налагоджені механізми підтримки галузі, зокрема аварійні постачання обладнання, генераторів, трансформаторів, мобільних рішень і міжнародні програми допомоги.
На думку портових операторів, аналогічний підхід має застосовуватись і до портової інфраструктури, оскільки її пошкодження впливає не тільки на окремі компанії, а й на всю експортну економіку країни.
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«Якщо система критична для країни, її відновлення не може бути проблемою лише власника конкретного об’єкта», — зазначають автори листа.
За їхніми словами, наслідки пошкодження портових терміналів менш помітні для суспільства, ніж відключення електроенергії, однак вони призводять до зриву відвантажень, подорожчання логістики, додаткових ризиків для трейдерів і погіршення цін для агровиробників.
Окремо автори звертають увагу на ризики для портової переробки. За їхніми словами, у портах уже сформувалися виробничі кластери з випуску продукції з доданою вартістю, а пошкодження таких об’єктів загрожує не лише перевалці вантажів, а й роботі переробних підприємств.
За матеріалами:
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