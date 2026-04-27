Коаліція країн «Рамштайн» за чотири роки надала Україні понад 150 млрд доларів військової допомоги — Міноборони Сьогодні 20:40

У межах домовленостей Україна отримала широкий спектр озброєння

За чотири роки роботи Контактна група з питань оборони України («Рамштайн») об’єднала більше 50 країн, які забезпечили понад $150 млрд військової допомоги для України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

«За чотири роки роботи цей формат став ключовою платформою координації рішень щодо міжнародної військової допомоги Україні. Завдяки цьому українські військові отримали критично необхідні спроможності для відсічі російській агресії», — зазначили в Міноборони.

Системна допомога для фронту

У межах домовленостей Україна отримала широкий спектр озброєння, зокрема такого як:

системи протиповітряної оборони NASAMS, PATRIOT, IRIS-T;

танки Leopard і Abrams;

реактивні системи залпового вогню HIMARS;

самохідні артилерійські установки PzH 2000;

бронетранспортери M 113 ;

; літаки F-16 та Mirage-2000.

У межах «Рамштайну» сформовано 9 коаліцій спроможностей, які відповідають за розвиток ключових сфер спроможностей:

авіації;

інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони;

морських спроможностей;

артилерії;

бронетанкової техніки та маневреності;

ІТ;

дронів;

розмінування;

радіоелектронної боротьби.

Коаліції забезпечують першочергові потреби та довгостроковий розвиток Збройних Сил України, а також координують міжнародну підтримку за відповідними напрямами.

Механізм PURL

Одним із ключових рішень стало впровадження механізму Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Він дозволив залучити вже близько $5 млрд для закупівлі озброєння від США та його оперативного постачання.

Механізм створений у співпраці з НАТО та США і передбачає фінансування поставок американського озброєння через добровільні внески партнерів. Координація потреб та постачань здійснюється через наявні інструменти НАТО, зокрема NSATU.

Адаптація до умов війни

Сьогодні Україна разом із партнерами фокусується на підході до війни у трьох доменах: повітря, земля та економіка.

Зараз зусилля усіх партнерів спрямовуються на три ключові пріоритети:

посилення протиповітряної оборони;

масштабування виробництва українських дронів і ракет;



забезпечення далекобійними артилерійськими та іншими боєприпасами.



Так, загалом країни Контактної групи разом з ЄС залучили на закупівлю українських дронів для оборони України суму обсягом більше $5,7 млрд. Саме у межах Контактної групи Україна може узгоджувати напрямки співпраці з партнерами для максимально ефективної підтримки на полі бою.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.