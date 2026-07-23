В Україні посилюють фінансову відповідальність за несвоєчасну оплату електроенергії — деталі Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

В Україні посилюють фінансову відповідальність за несвоєчасну оплату електроенергії — деталі

Постачальники нагадують, що боржникам нараховують пеню, інфляційні втрати та відсотки за користування чужими коштами, а у разі тривалого прострочення можливе відключення від мережі.

Яка пеня

Згідно з чинними правилами, за кожен день прострочення споживач сплачує пеню у розмірі 3% річних від суми боргу.

Якщо заборгованість накопичується, компанія має право додавати інфляційні втрати та інші фінансові нарахування, що суттєво збільшують загальну суму до оплати.

Коли можуть відключити

У разі ігнорування попереджень енергокомпанія може ініціювати відключення. Перед цим споживачу надсилають офіційне повідомлення із зазначенням терміну, протягом якого необхідно погасити борг або укласти договір реструктуризації. Відключення застосовують як крайній захід, але його частота зростає через системні неплатежі.

Також постачальники закликають громадян перевірити стан особових рахунків та не відкладати оплату, особливо наприкінці місяця, коли навантаження на платіжні системи традиційно збільшується.

Споживачам також нагадують про можливість оформлення субсидій, якщо витрати на електроенергію перевищують допустиме навантаження на бюджет сім’ї.

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