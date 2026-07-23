Хто в Німеччині має подати податкову декларацію Сьогодні 09:33 — Особисті фінанси

Податкова декларація в Німеччині

У Німеччині частина платників податків має подати податкову декларацію за 2025 рік до 31 липня 2026 року. Водночас для окремих категорій громадян діють довші строки, а ті, хто подає декларацію добровільно, можуть зробити це протягом чотирьох років.

Про це повідомляє Ausnews.de.

Більшість платників податків можуть самостійно подати декларацію через офіційний портал ELSTER або скористатися спеціалізованими програмами для заповнення податкової звітності.

У складних ситуаціях, зокрема за наявності значних інвестиційних доходів або власного бізнесу, доцільно звернутися до податкового консультанта.

Хто зобов’язаний подати декларацію до 31 липня

Подати податкову декларацію до 31 липня 2026 року повинні платники податків, для яких це є обов’язком згідно із законодавством.

Зокрема, декларацію мають подати:

особи, які протягом року отримали понад 410 євро соціальних виплат, зокрема допомогу з безробіття, лікарняні, допомогу по догляду за дитиною або виплати за програмою скороченого робочого часу (Kurzarbeitergeld);

працівники, які одночасно працювали у двох або більше роботодавців;

подружжя, яке використовує комбінацію податкових класів III/V або IV/IV із фактором;

самозайняті особи та підприємці;

працівники, для яких роботодавець враховував індивідуальні податкові пільги;

платники податків, які отримали офіційну вимогу від податкової служби (Finanzamt) подати декларацію.

Якщо декларацію готує податковий консультант або спеціалізоване об’єднання з питань оподаткування, кінцевий строк її подання продовжується до 1 березня 2027 року.

Ті, хто не зобов’язаний подавати декларацію, можуть зробити це добровільно. У такому разі декларацію за 2025 рік можна подати до 31 грудня 2029 року.

У яких випадках можна отримати повернення податку

За статистикою, близько 87% податкових декларацій завершуються поверненням надміру сплаченого податку. Середній розмір відшкодування становить близько 1 240 євро.

Найчастіше повернення податку можна отримати, якщо під час заповнення декларації врахувати:

витрати на дорогу до роботи;

витрати на робоче обладнання, зокрема комп’ютер, стіл та інші необхідні речі;

витрати на дитячий садок або групу продовженого дня;

пожертви, церковний податок, пенсійні та страхові внески;

витрати на лікування чи догляд, які не покрила страхова компанія;

оплату послуг майстрів або домашнього персоналу.

Що загрожує за прострочення

Якщо платник податків був зобов’язаний подати декларацію, але не зробив цього до 31 липня, йому загрожує штраф.

Мінімальний розмір штрафу становить 25 євро за кожен місяць прострочення.

У складніших випадках податкова служба може самостійно визначити суму податку до сплати або застосувати додаткові санкції відповідно до законодавства.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Німеччині майже кожен сьомий працівник не має професійної освіти, тоді як бізнес дедалі гостріше відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Особливо помітною ця проблема є серед мігрантів.

Також ми розповідали , що з 1 липня в Німеччині набули чинності нові правила надання соціальної підтримки для безробітних. Вони стосуються як громадян країни, так і українських біженців, які отримують відповідні виплати. Відтепер центри зайнятості ретельніше перевірятимуть вартість майна, заощаджень і житла одержувачів соціальної допомоги. Пріоритетом для джобцентрів стане якнайшвидше працевлаштування безробітних, а не їхнє навчання чи підвищення кваліфікації.

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