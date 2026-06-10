Як продати автомобіль через «Дію»: покрокова інструкція Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Для оформлення договору купівлі-продажу в застосунку «Дія» продавець повинен мати в електронному форматі низку документів.

Українцям, які планують продати автомобіль онлайн, радять заздалегідь перевірити наявність необхідних документів у застосунку «Дія». Без них скористатися послугою дистанційного переоформлення транспортного засобу буде неможливо.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Які документи потрібні для продажу авто онлайн

Для оформлення договору купівлі-продажу в застосунку «Дія» продавець повинен мати в електронному форматі:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на проживання;

зареєстроване місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Якщо хоча б один із цих документів не відображається в застосунку, онлайн-послуга буде недоступною.

Що робити власникам старих техпаспортів

Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, видані до 2013 року, можуть не відображатися в електронних сервісах. Через це інформація про власника автомобіля може бути недоступною онлайн.

У такому разі необхідно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу. Після отримання нового свідоцтва сучасного зразка документ відображатиметься як у Кабінеті водія, так і в застосунку «Дія».

Як продати автомобіль через «Дію»

Перед створенням заявки на перереєстрацію транспортного засобу рекомендується заздалегідь активувати «Дія.Підпис». Саме за його допомогою підписуються електронний договір купівлі-продажу та заява на перереєстрацію.

Після подання заявки інформація про власника та транспортний засіб автоматично перевіряється через Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

Зокрема, перевіряється, чи не перебуває автомобіль у розшуку, під арештом або чи немає інших обмежень та обтяжень.

Як відбувається оформлення угоди

Після успішного проходження перевірки договір надходить сторонам на підписання за допомогою електронного цифрового підпису. Після цього документи передаються до сервісного центру МВС.

Адміністратор закріплює номерний знак серії DI (якщо було обрано новий) і друкує свідоцтво про реєстрацію. Якщо новий власник обрав тільки електронне свідоцтво — бланк не видається, а номер можна залишити наявний.

Наступний крок — користувач може побачити нове свідоцтво про реєстрацію в застосунку «Дія».

Готовий пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке організовує доставку через АТ «Укрпошта» впродовж 10 днів.

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