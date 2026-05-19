Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон) Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 Каналу

Зниження віку та заборона виїзду

Питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18−24 років не на часі.

«Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається», — зазначив Паліса.

Коли ситуація може змінитися — залежить від фронту.

«Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків», — додав він.

Жіноча мобілізація

Примусового призову жінок також не планують.

«Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах», — сказав Паліса.

На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів: Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.

«Умови будуть досить привабливі», — підсумував заступник керівника ОП.

Раніше Президент Володимир Зеленський сказав , що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.

У січні 2025 року Міністерство оборони напрацювало три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців

