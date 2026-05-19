0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)

Особисті фінанси
70
Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)
Умова, за якої переглянуть мобілізаційний вік: (жіноча мобілізація та виїзд за кордон)
В Офісі президента заявили, що питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду молоді за кордон наразі навіть не обговорюється на рівні оцінки ризиків.
Про це заявив заступник керівника Офісу Президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 Каналу.

Зниження віку та заборона виїзду

Питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду чоловіків 18−24 років не на часі.
«Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається», — зазначив Паліса.
Коли ситуація може змінитися — залежить від фронту.
Читайте також
«Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків», — додав він.

Жіноча мобілізація

Примусового призову жінок також не планують.
«Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах», — сказав Паліса.
Читайте також
На питання про спрощені чи коротші контракти для жінок він відповів: Міністерство оборони готує програму зі спільними умовами для всіх.
«Умови будуть досить привабливі», — підсумував заступник керівника ОП.
Раніше Президент Володимир Зеленський сказав, що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.
У січні 2025 року Міністерство оборони напрацювало три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців
За матеріалами:
РБК-Україна
Військовий облікВійськовозобов'язаний
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems