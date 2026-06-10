Поліцейським та рятувальникам підвищать зарплати Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Поліцейський в Україні

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який посилює соціальні гарантії для рятувальників та поліцейських. Рішення ухвалили 269 голосами народних депутатів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів. Автори законопроєкту № 6506−1 зазначають, що Закон України «Про Національну поліцію» не містить мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських, що призводить до

Нові гарантії для ДСНС і поліції

Законопроєкт передбачає встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (наразі це не менше 33 280 грн). Виключення — курсанти (слухачі) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Також оновлюється система надбавок за вислугу років і структура виплат.

«Розмір грошового забезпечення поліцейського враховує його посаду, спеціальне звання, строк служби в поліції, інтенсивність та умови служби, кваліфікацію, наявність наукового ступеня та/або вченого звання», — йдеться у пояснювальній записці.

Грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту складається з:

посадового окладу,

окладу за спеціальним званням,

надбавки за вислугу років,

премії,

інших видів грошового забезпечення (у тому числі постійного характеру та одноразові), визначених Кабінетом Міністрів України.

Застосування нових умов нарахування грошового забезпечення планується з 1 січня 2027 року.

За поліцейськими, які тимчасово проходять службу за межами України, зберігається виплата в національній валюті та виплачується винагорода в іноземній валюті за нормами, що визначає Кабінет Міністрів України.

Закон передбачає, що грошове забезпечення поліцейських та осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту підлягає індексації відповідно до закону.

Чому це важливо

За словами міністра, підрозділи ДСНС та Національної поліції працюють у безперервному режимі в умовах війни. Вони ліквідовують наслідки російських обстрілів, проводять евакуацію людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини та забезпечують правопорядок.

Клименко наголосив, що держава має забезпечити цим працівникам гідний рівень грошового забезпечення, враховуючи складність і ризики їхньої служби.

«Це важливе рішення про повагу до служби. До людей, які щодня першими приходять на допомогу та залишаються на варті безпеки у найважчі для країни часи», — зазначив міністр внутрішніх справ.

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