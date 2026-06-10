На думку співвласника «Нової пошти», новий закон вплине на мільйони людей, які підробляють після основної роботи, здають житло в оренду, перевозять пасажирів, доставляють їжу або продають власні речі через OLX та інші платформи.
Він вважає, що для таких громадян це означатиме не лише додаткові податкові зобов’язання, а й додаткові витрати, необхідність ведення звітності, ризики перевірок, взаємодію з податковими органами, а також витрати на бухгалтерські та юридичні послуги.
«У результаті частина людей просто відмовиться від цієї діяльності і пропозиція послуг стане меншою, а це автоматом призведе до зростання цін — таксі, доставка, оренда житла і стільки звичних сервісів навколо стануть менш доступними. У підсумку ми отримуємо очікуваний результат: доходи людей зменшаться, а ціни зростуть», — зазначив Поперешнюк.
Що передбачає закон
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ.
У законі передбачається пільгова ставка податку — 10% замість базових 18% ПДФО + 5% військового збору.
Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Це стосується тих, хто продає вживані речі і не веде через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.