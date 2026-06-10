«Податок на OLX» вдарить по мільйонах українців та спровокує зростання цін — співвласник «Нової пошти» Сьогодні 16:29 — Особисті фінанси

У законі передбачається пільгова ставка податку — 10%

Депутати ухвалили закон про «податки на OLX», який передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи торгівлі, сервіси оренди житла, таксі, доставки та інші подібні сервіси.

Співвласник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк вважає , що закон вдарить по мільйонах українців та збільшить ціни.

Наслідки для користувачів платформ

На думку співвласника «Нової пошти», новий закон вплине на мільйони людей, які підробляють після основної роботи, здають житло в оренду, перевозять пасажирів, доставляють їжу або продають власні речі через OLX та інші платформи.

Він вважає, що для таких громадян це означатиме не лише додаткові податкові зобов’язання, а й додаткові витрати, необхідність ведення звітності, ризики перевірок, взаємодію з податковими органами, а також витрати на бухгалтерські та юридичні послуги.

«У результаті частина людей просто відмовиться від цієї діяльності і пропозиція послуг стане меншою, а це автоматом призведе до зростання цін — таксі, доставка, оренда житла і стільки звичних сервісів навколо стануть менш доступними. У підсумку ми отримуємо очікуваний результат: доходи людей зменшаться, а ціни зростуть», — зазначив Поперешнюк.

Що передбачає закон

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ.

У законі передбачається пільгова ставка податку — 10% замість базових 18% ПДФО + 5% військового збору.

Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік. Це стосується тих, хто продає вживані речі і не веде через цифрові платформи постійної комерційної діяльності.

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