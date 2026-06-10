Чому не можна оплачувати товар без чека

Фіскальний чек є ключовим підтвердженням покупки та гарантією захисту прав споживача. Якщо продавець обіцяє надіслати чек пізніше через «технічні проблеми», але просить оплатити одразу, варто бути максимально обережними, адже це може бути ознакою шахрайства.
Про це йдеться у повідомленні Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Чек як фінансова гарантія
Чек — це не формальність, а офіційне підтвердження факту покупки. Без нього покупець фактично залишається без доказів оплати, що ускладнює повернення товару або вирішення спірних ситуацій із продавцем.
Експерти наголошують: оплата без отримання чека одразу — це прямий фінансовий ризик. Надійні продавці завжди видають його в момент розрахунку, незалежно від форми оплати чи технічних обставин.