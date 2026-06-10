Чому не можна оплачувати товар без чека Сьогодні 21:01 — Особисті фінанси

Оплата і чек

Фіскальний чек є ключовим підтвердженням покупки та гарантією захисту прав споживача. Якщо продавець обіцяє надіслати чек пізніше через «технічні проблеми», але просить оплатити одразу, варто бути максимально обережними, адже це може бути ознакою шахрайства.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Чек як фінансова гарантія

Чек — це не формальність, а офіційне підтвердження факту покупки. Без нього покупець фактично залишається без доказів оплати, що ускладнює повернення товару або вирішення спірних ситуацій із продавцем.

Експерти наголошують: оплата без отримання чека одразу — це прямий фінансовий ризик. Надійні продавці завжди видають його в момент розрахунку, незалежно від форми оплати чи технічних обставин.

Що має містити фіскальний чек і як його можуть видавати

В Україні фіскальний чек обов’язково містить низку реквізитів:

назву та адресу господарської одиниці,

податковий номер продавця,

дату і час покупки,

перелік товарів або послуг із ціною та кількістю,

загальну суму,

спосіб оплати тощо.

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Важливо, що чек може бути не лише паперовим, а й електронним. Його можуть надсилати у вигляді SMS, PDF-файла або QR-коду на телефон, електронну пошту чи у мобільний застосунок — одразу після оплати.

Як убезпечити себе під час покупок

Під час онлайн- та офлайн-розрахунків варто дотримуватися базових правил безпеки. Насамперед перевіряйте надійність сайту перед введенням платіжних даних і не користуйтеся підозрілими ресурсами.

Якщо купуєте на новому сайті, краще обирати післяплату. А у разі сумнівів щодо продавця — відмовитися від покупки, навіть якщо пропозиція виглядає вигідною.

Пам’ятайте: безпечна покупка — це завжди підтверджений платіж і отриманий чек одразу після оплати.

Раніше ми розповідали , смартфон став головним інструментом покупок. За даними WayForPay, у 2026 році 60% усіх онлайн-оплат в Україні здійснюються через мобільні пристрої.

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