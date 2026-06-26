Оренда будинків під Києвом: де ціни зросли майже на 100%

Станом на травень 2026 року медіанна вартість оренди будинку в Києві становила 110 тис. грн на місяць. Це на 16% більше, ніж у травні 2025 року. Серед передмість найбільше зростання зафіксували у Білогородці на 95%, до 97 тис. грн.
«На початку літа українці активніше цікавляться орендою будинків, однак це не призводить до зростання цін у всіх передмістях. Ринок лишається неоднорідним: популярність кожної локації дедалі більше залежить від її переваг та вартості житла», — зазначають аналітики порталу.
Також суттєво подорожчала оренда у Гнідині (+75% до 109 тис. грн) та Гостомелі (+69% до 70 тис. грн).
У Чабанах показник за рік сягнув +41%, до 70 тис. грн.
У Вишеньках та Українці, порівняно з травнем 2025, мали +21%, до 176 тис. грн та 79 тис. грн відповідно. Найвища медіанна вартість оренди будинку у Козині — 442 тис. грн, що на 18% більше, ніж минулого року.
Від +9% до +11% зросла медіанна ціна у Гатному (115 тис. грн), Нових Петрівцях (62 тис. грн).
Водночас у низці населених пунктів зафіксували зниження вартості оренди:
Кількість відгуків на оголошення щодо оренди будинку у деяких населених пунктах нижча, ніж у травні минулого року. Зокрема, у Києві цього року вона була меншою на -17%.
У Києві попит скоротився на 17%. Також менше відгуків отримували оголошення у:
Ходосівці на 51%;
Вишеньках на 48%;
Гатному на 47%;
Гнідині на 35%;
Вишгороді на 33%;
Нових Петрівцях на 26%;
Білогородці на 22%.
Однак подекуди попит за рік, навпаки, суттєво зріс. Найбільший показник у Нових Підгірцях, +75%. Також помітно зросла кількість відгуків на оголошенні щодо оренди будинків у Чабанах +53% та Хотянівці +44%. Дещо менші показники зростання попиту в Українці +32%, Лебедівці +16%, Гостомелі +10%, Козині +8%.
Чи зростають попит і ціни напередодні сезону
У місячній динаміці чіткої тенденції сезонного здорожчання на оренду будинків не зафіксовано. Медіанна ціна зросла в окремих населених пунктах, однак в інших лишилась на тому ж рівні або, навпаки, зменшилась. Наприклад, у Білогородці +12% у травні 2026, порівняно з квітнем 2026. У Гатному +4%.Натомість у Ходосівці медіанна вартість оренди будинку за місяць стала меншою на -19%, а у Підгірцях — на -45%.
Щодо кількості відгуків на оголошення, то вона у травні 2026 здебільшого вища, ніж у квітні. Попит на оренду будинків на початку сезону зріс у:
Підгірцях на 116%;
Гнідині на 48%;
Романкові на 35%;
Ходосівці на 32%;
Козині на 13%;
Хотянівці на 10%.
У Києві водночас за місяць значних змін не відбулось: попит зріс на +2%, а медіанна ціна оренди будинку лишилась на рівні квітня 2026.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані ЛУН писав, що ціни на ринку заміської та приватної нерухомості Київського регіону трохи охолонули та стабілізувалися після тривалого періоду зростання. Так, у столиці медіанна вартість оренди цілого будинку у травні становила $2000 на місяць. Для порівняння: ще у вересні 2023 року ціна трималася на рівні $1500, а максимум зафіксованийна початку 2026 року, коли ціна сягнула понад $2300.
В області спостерігалася схожа траєкторія, проте з власними регіональними особливостями. Медіанна ціна оренди будинку в Київській області становила $1800.