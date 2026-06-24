Google відкрив перший у світі музей ШI-мистецтва (фото) Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

Один із творів ШІ-мистецтва у новому музеї

Google відкриває перший у світі музей штучного інтелекту у сфері мистецтв.

Що про це відомо

Google у партнерстві з медіахудожником Рефіком Анадолом та Ефсун Еркіліч відкривають Dataland. Це перший у світі музей штучного інтелекту у сфері мистецтв, відкриття якого відбулося 20 червня в комплексі The Grand LA, що в Лос-Анджелесі.

Простір на 2,3 тис. кв м працює як постійний майданчик для ШI-мистецтва. Google називає себе не лише технологічним, а й творчим партнером проєкту.

Стартова виставка музею має назву «Machine Dreams: Rainforest». Вона побудована на моделі Large Nature Model, яку навчили на великих масивах даних про природу. За візуальну й технічну частину відповідає інфраструктура Google Cloud.

Читайте також Snap представила смартокуляри з ШІ та автономністю до 20 годин

Компанія каже, що музей використовує Gemini Enterprise Agent Platform, Compute Engine, GAN-моделі, дифузійні моделі й Gemini, щоб генерувати зображення, звук та інші сенсорні ефекти в реальному часі.

Чому це цікаво

Інфраструктура Google в реальному часі обробляє дані для створення генеративних звукових ландшафтів, розпізнавання емоцій людей і навіть алгоритмічного виділення ароматів, адаптуючись до взаємодії всередині простору.

Важливо, що партнерства Google та студії Рефіка Анадола розпочалося ще у 2016 році з програми Artists and Machine Intelligence. Раніше вони разом створювали проєкції для архівів філармонії Лос-Анджелеса у 2018 році, візуалізували дані квантового комп’ютера у 2020 році та створили інсталяцію «Machine Dreams: Biophilia» для кампусу Google у 2025 році.

Щоб розвивати цей напрям, Google Arts & Culture запускає програму Dataland AI Artist Residency. Це шестимісячна програма від Google Arts & Culture. Вона передбачає гранти по $25 000 для чотирьох художників, менторство від Refik Anadol Studio та доступ до інструментів Google Cloud і моделей машинного навчання. Роботи учасників обіцяють показати в Dataland і на платформі Google Arts & Culture пізніше цього року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.